Тимченко: Шипачев сделал выбор, в РФ не рассчитывают на хоккеиста в преддверии ОИ

Ранее клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» объявил об отстранении Шипачева после того, как он покинул фарм-клуб «Чикаго Вулвз», выступающий в АХЛ. По информации СМИ, если форвард вскоре не будет обменян, то расторжение контракта и возвращение в Россию может произойти в короткие сроки. В мае «Вегас» подписал с Шипачевым, ранее выступавшим за санкт-петербургский СКА, двухлетний контракт на 9 миллионов долларов.

«Свой выбор Шипачев сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в НХЛ, что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде. Мы с ним долго беседовали и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация — это теперь его головная боль и его проблема. Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России», — сказал Тимченко.