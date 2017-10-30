Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву?

Источник: Спорт-Экспресс

Вадим Шипачев был дисквалифицирован «Вегасом» за то, что должен был принять участие в матче клуба АХЛ «Чикаго Вулвз» c «Милуоки» в ночь с субботы на воскресенье, однако покинул Чикаго незадолго до встречи, вернувшись в Лас-Вегас. Какие у него есть варианты продолжения карьеры?

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ВАРИАНТ 1: ОСТАТЬСЯ В НХЛ.

Для этого «Вегас» должен обменять Шипачева в другой клуб НХЛ. Однако вероятность этого события очень мала: со своим контрактом в 4,5 миллиона долларов за сезон большинство команд лиги не смогут уместить его под потолком зарплат. Правда, «Голден Найтс» могут взять на себя часть зарплаты Вадима, но станут ли они «помогать» хоккеисту, устроившему демарш, — большой вопрос.

ВАРИАНТ 2: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ.

Если агент Шипачева не найдет ему клуб, то Вадим окажется перед дилеммой: разрывать контракт или ждать, что кто-то заинтересуется россиянином по ходу сезона. Во втором случае Шипачев не будет получать зарплату, и ему будет запрещено тренироваться с «Вегасом». Если же Вадим расторгнет соглашение, ему придется вернуть подписной бонус в размере двух миллионов долларов.

ВАРИАНТ 3: ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ.

В случае разрыва контракта Шипачев не сможет подписать контракт с клубом НХЛ до начала следующего сезона, но получит право вести переговоры с командами КХЛ. Очевидно, что если Вадим захочет компенсировать потери от размолвки с «Вегасом», то он будет претендовать в России на зарплату в районе 200 миллионов рублей за сезон, которую могут позволить себе только клубы-олигархи. При этом, по нашей информации, вариант с бывшим клубом Шипачева — СКА — исключен.

БОНУС: ОЛИМПИАДА.

Возвращение в сборную (если Шипачев будет интересен тренерам национальной команды) возможно лишь в случае третьего варианта: если Вадим будет числиться в «Вегасе» (даже будучи дисквалифицированным), он не получит права сыграть в Пхенчхане.