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10:45 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Грабовский не сможет выступить в НХЛ до конца 2017 года

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Михаил Грабовский не сможет выступить в НХЛ до конца 2017 года. Об этом рассказал отец нападающего Юрий Грабовский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Белорусский хоккеист Михаил Грабовский перешел из клуба НХЛ «Айлендерс» в «Лас-Вегас» в межсезонье. Новый клуб лиги выбрал белоруса, у которого еще действовал контракт с «островитянами», на драфте расширения.

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Сезон 2016−2017 в НХЛ Михаил Грабовский пропустил из-за сотрясения мозга, полученного в феврале 2016 года. По словам отца хоккеиста, Михаил на данный момент находится в Торонто, где готовится по индивидуальной программе. «Есть время, чтобы уделить семье. Михаил в третий раз готовится стать отцом. До Нового года на лед он не выйдет однозначно. Далее все будет зависеть от ситуации со здоровьем. Если не получится выступить в этом сезоне в НХЛ, тогда он планирует подготовиться в составе национальной сборной к чемпионату мира в Дании», — отметил Юрий Грабовский.

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