Михаил Грабовский не сможет выступить в НХЛ до конца 2017 года

Сезон 2016−2017 в НХЛ Михаил Грабовский пропустил из-за сотрясения мозга, полученного в феврале 2016 года. По словам отца хоккеиста, Михаил на данный момент находится в Торонто, где готовится по индивидуальной программе. «Есть время, чтобы уделить семье. Михаил в третий раз готовится стать отцом. До Нового года на лед он не выйдет однозначно. Далее все будет зависеть от ситуации со здоровьем. Если не получится выступить в этом сезоне в НХЛ, тогда он планирует подготовиться в составе национальной сборной к чемпионату мира в Дании», — отметил Юрий Грабовский.