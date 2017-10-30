«Пингвины» погружаются на дно

Источник: Газета.Ру

Очередной игровой день Национальной хоккейной лиги оказался не самым счастливым для российских легионеров. Команды Евгения Малкина и Александра Овечкина потерпели поражения, и все это происходило на фоне отстранения Вадима Шипачева.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 5, 30.10.2017, 2:00 Виннипег Джетс 7 Питтсбург Пингвинз 1

«Виннипег Джетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 7:1.

Обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» продолжает находиться наверху таблицы НХЛ и занимает высокое четвертое место в Восточной конференции. Тем не менее, такое положение Малкина и компании обманчиво. Большие проблемы в защите «пингвинов» обнажила встреча регулярного чемпионата с «Виннипегом» на выезде. Семь пропущенных шайб и лишь один ответный гол россиянина должны насторожить руководство команды и заставить их предпринять определенные меры по усилению игры в обороне.

Матч с сильно стартовавшим в сезоне «Виннипегом» можно было заканчивать уже через 20 минут чистого времени.

В первом периоде канадская команда набросала пять шайб в ворота гостей. Уже на второй минуте матча Эндрю Копп точным броском из середины зоны распечатал ворота Мэтта Мюррея. Последовавшая за этим десятиминутка не предвещала катастрофы — команды были равны и проводили атаки разной степени опасности. Но на 14-й минуте гости потеряли шайбу в зоне соперника и пропустили контратаку два в одного, которую точным броском завершил Блейк Уилер.

Когда на табло загорелись цифры 17:44, начались по-настоящему кошмарные 34 секунды для «Питтсбурга», которые вся команда во главе с тренерским штабом будет помнить еще долго.

Хозяева смогли перехватить шайбу у соперника при выходе из зоны, и Уилер оформил дубль. Через 23 секунды «пингвины» снова допустили потерю в своей зоне, за что были наказаны точным броском Йоэля Армии.

Видя разобранное состояние Мюррея, наставник гостей Майк Салливан принял решение заменить вратаря, чтобы как-то остановить падение своих подопечных. Но каких-то 11 секунд спустя все тот же Уилер оформил хет-трик, обескуражив едва вступившего в игру Кейси Десмита.

Результат был сделан, и в оставшиеся два периода зрители увидели только три заброшенные шайбы.

Во второй двадцатиминутке за «пингвинов» отличился Малкин с передачи Фила Кессела, а в третьем периоде хозяева добили соперника шайбами Марка Шайфли и Брендана Лемье.

Потерпев сокрушительное поражение, «Питтсбург» остался на четвертом месте Восточной конференции с семью победами в 13 матчах. В целом, положение команды в чемпионате вполне комфортное, если бы не одно «но». Разница заброшенных и пропущенных шайб у «пингвинов» составляет катастрофические «-14». Этот показатель хуже только у двух аутсайдеров Востока — «Баффало» и «Монреаля», которые находятся на двух последних местах.

Мало того, в 13 играх команда Малкина пропустила больше всех в Лиге — ровно 50 шайб.

Как долго сможет «Питтсбург» удерживать высокую позицию в таблице с такой статистикой, неизвестно.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 5, 30.10.2017, 4:00 Калгари Флэймз 2 Вашингтон Кэпиталз 1

«Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:1.

Команда Овечкина, не смотря на ранние рекорды капитана и его товарища Евгения Кузнецова, испытывает большие трудности в начале сезона. После гостевого матча с «Калгари» количество поражений столичного клуба превысило количество побед.

На этот раз «Кэпиталз» проиграли на выезде «Калгари».

Матч прошел под знаком отличной игры вратарей обеих команд, которые неоднократно спасали ворота. Лишь в начале второго тайма счет в игре был открыт усилиями нападающего канадского клуба Майкла Ферланда. На пятой минуте третьего периода Якуб Врана сравнял счет в поединке с передачи Ти Джея Оши, но последнее слово все равно осталось за хозяевами. Шон Монахан на десятой минуте заключительной двадцатиминутки забросил победную шайбу в ворота Майка Смита.

Все три российских игрока «Вашингтона» выглядели невзрачно.

И Овечкин, и Кузнецов, и Дмитрий Орлов завершили матч с показателем полезности «-1» и не набрали ни одного очка. «Кэпиталз» находится в незавидном положении, так как в последних семи матчах потерпел пять поражений и за две недели из лидеров превратился в середняки регулярного чемпионата.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 29.10.2017, 23:59 Каролина Харрикейнз Б 3 Анахайм Дакс 4

«Каролина Харрикейнз» — «Анахайм Дакс» — 3:4 ПБ.

Самым интересным матчем игрового дня стала перестрелка «Каролины» с «Анахаймом», завершившаяся серией послематчевых буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, в овертайме команды не смогли забить, а в серии буллитов была заброшена лишь одна шайба. Ее автором стал Кори Перри, принесший победу калифорнийцам.

Читайте также Хоккеист Шипачев отстранен «Вегасом» без сохранения зарплаты

Шипачев в опале.

Если проблемы Овечкина и Малкина сопряжены с неудачным выступлением своих клубов, то нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев оказался не у дел по совершенно другим причинам.

Подписавший с «Вегасом» двухлетний контракт на сумму $9 млн россиянин был отстранен руководством от игр за неявку на матч фарм-клуба «рыцарей» «Чикаго Вулфс».

Напомним, что Шипачев сыграл всего лишь три матча за основную команду, причем стартовал сезон в «Чикаго». И лишь многочисленные травмы игроков «Вегаса» освободили место в заявке и позволили бывшему форварду СКА дебютировать в НХЛ.

Однако за три игры Шипачев не убедил руководство команды, хотя и отличился одной шайбой.

После того, как травмированные выздоровели, Вадима вновь отправили в фарм-клуб. Такое решение, видимо, сильно ударило по самолюбию игрока, и он просто не явился на матч «Чикаго», а вернулся в Лас-Вегас.