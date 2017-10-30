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08:37 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин подарил шайбу детям во время матча «Вашингтона» с «Калгари» в НХЛ

МОСКВА, 30 окт — Р-Спорт. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу юным болельщикам во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Источник: AP 2017

Встреча состоялась в воскресенье в Калгари и завершилась победой «Флэймз» со счетом 2:1. Компания детей, разместившаяся на арене в первых рядах, пришла на матч с рисованным плакатом на русском языке, где было написано: «Все, что я хочу на Хеллоуин, является stick (в переводе с английского — клюшка)». Овечкин подъехал к детям и перебросил им шайбу через заградительное стекло. Эпизод попал в кадры видеотрансляции.

Ранее Овечкин подарил теплые вещи бездомному, которого встретил на улице в канадском Эдмонтоне.

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Калгари Флэймз 2:1
(0:0, 1:0, 1:1)
Вашингтон Кэпиталз
30.10.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Барри Тротц
Вратари
Майк Смит Филипп Грубауэр 59:05 (Ф. Грубауэр 59:38-59:44)
1-й период
12:35 Майкл Ферланд
19:08 Крис Верстиг
2-й период
22:08 Майкл Ферланд (Б. Кулак, Дж. Годро)
3-й период
Якуб Врана (Ти.Дж. Оши) 44:19
49:09 Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Джиордано)
Ларс Эллер 50:37
57:26
Овертайм
Евгений Кузнецов 60:00
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Годро (Калгари Флэймз), Б. Кулак (Калгари Флэймз), Майк Смит (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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