Овечкин подарил шайбу детям во время матча «Вашингтона» с «Калгари» в НХЛ

Встреча состоялась в воскресенье в Калгари и завершилась победой «Флэймз» со счетом 2:1. Компания детей, разместившаяся на арене в первых рядах, пришла на матч с рисованным плакатом на русском языке, где было написано: «Все, что я хочу на Хеллоуин, является stick (в переводе с английского — клюшка)». Овечкин подъехал к детям и перебросил им шайбу через заградительное стекло. Эпизод попал в кадры видеотрансляции.