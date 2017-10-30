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Овечкин подарил шайбу детям во время матча «Вашингтона» с «Калгари» в НХЛ
МОСКВА, 30 окт —
МОСКВА, 30 окт —
Встреча состоялась в воскресенье в Калгари и завершилась победой «Флэймз» со счетом 2:1. Компания детей, разместившаяся на арене в первых рядах, пришла на матч с рисованным плакатом на русском языке, где было написано: «Все, что я хочу на Хеллоуин, является stick (в переводе с английского — клюшка)». Овечкин подъехал к детям и перебросил им шайбу через заградительное стекло. Эпизод попал в кадры видеотрансляции.
Ранее Овечкин подарил теплые вещи бездомному, которого встретил на улице в канадском Эдмонтоне.
|Калгари Флэймз
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2:1
(0:0, 1:0, 1:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Глен Гулутзан
|Барри Тротц
|Майк Смит
|Филипп Грубауэр 59:05 (Ф. Грубауэр 59:38-59:44)
|1-й период
|12:35
|Майкл Ферланд
|19:08
|Крис Верстиг
|2-й период
|22:08
|Майкл Ферланд (Б. Кулак, Дж. Годро)
|3-й период
|Якуб Врана (Ти.Дж. Оши)
|44:19
|49:09
|Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Джиордано)
|Ларс Эллер
|50:37
|57:26
|Овертайм
|Евгений Кузнецов
|60:00
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Годро (Калгари Флэймз), Б. Кулак (Калгари Флэймз), Майк Смит (Калгари Флэймз)