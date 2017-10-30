«Калгари» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Источник: AP 2017

В составе канадского клуба отличились Майкл Ферланд (23-я минута) и Шон Монахан (50). За «Вашингтон» забил Якуб Врана (45).

Российские форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 минут 41 секунду и 18 минут 35 секунд соответственно, их партнер по клубу защитник Дмитрий Орлов — 21 минуту 10 секунд. Никто из них результативными действиями не отметился.

Первой звездой встречи был признан нападающий «Калгари» Джонни Гудро, отдавший две результативные передачи.