Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс7
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Йокерит
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина ХаррикейнзБ3
Анахайм Дакс4
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Витязь
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Дубль Смолова помог «Краснодару » прервать серию поражений
Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
08:20 (мск), источник: ТАСС

«Калгари» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 30 октября. «Вашингтон» уступил «Калгари» со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе канадского клуба отличились Майкл Ферланд (23-я минута) и Шон Монахан (50). За «Вашингтон» забил Якуб Врана (45).

Российские форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 минут 41 секунду и 18 минут 35 секунд соответственно, их партнер по клубу защитник Дмитрий Орлов — 21 минуту 10 секунд. Никто из них результативными действиями не отметился.

Первой звездой встречи был признан нападающий «Калгари» Джонни Гудро, отдавший две результативные передачи.

После 12 матчей «Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции с 11 очками в активе, «Калгари» идет 11-м на Западе (12 очков).

Калгари Флэймз 2:1
(0:0, 1:0, 1:1)
Вашингтон Кэпиталз
30.10.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Барри Тротц
Вратари
Майк Смит Филипп Грубауэр 59:05 (Ф. Грубауэр 59:38-59:44)
1-й период
12:35 Майкл Ферланд
19:08 Крис Верстиг
2-й период
22:08 Майкл Ферланд (Б. Кулак, Дж. Годро)
3-й период
Якуб Врана (Ти.Дж. Оши) 44:19
49:09 Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Джиордано)
Ларс Эллер 50:37
57:26
Овертайм
Евгений Кузнецов 60:00
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Годро (Калгари Флэймз), Б. Кулак (Калгари Флэймз), Майк Смит (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Халеп завершила сезон на первом месте рейтинга WTA, Шарапова - 60-я
Британский гонщик Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга
«Реал Мадрид» проиграл «Жироне» в матче чемпионата Испании
Дубль Смолова помог «Краснодару » прервать серию поражений
Шипачев отстранен «Вегасом» без сохранения зарплаты
«Виннипег» разгромил «Питтсбург», несмотря на шайбу Малкина
Манчини: Перестал забивать Кокорин, и это проблема
СМИ: Роналду грозит дисквалификация за грубость (фото)
Спорт-Экспресс
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь