«Калгари» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ
ТАСС, 30 октября. «Вашингтон» уступил «Калгари» со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 октября. «Вашингтон» уступил «Калгари» со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе канадского клуба отличились Майкл Ферланд (23-я минута) и Шон Монахан (50). За «Вашингтон» забил Якуб Врана (45).
Российские форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 минут 41 секунду и 18 минут 35 секунд соответственно, их партнер по клубу защитник Дмитрий Орлов — 21 минуту 10 секунд. Никто из них результативными действиями не отметился.
Первой звездой встречи был признан нападающий «Калгари» Джонни Гудро, отдавший две результативные передачи.
После 12 матчей «Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции с 11 очками в активе, «Калгари» идет 11-м на Западе (12 очков).
|Калгари Флэймз
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2:1
(0:0, 1:0, 1:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Глен Гулутзан
|Барри Тротц
|Майк Смит
|Филипп Грубауэр 59:05 (Ф. Грубауэр 59:38-59:44)
|1-й период
|12:35
|Майкл Ферланд
|19:08
|Крис Верстиг
|2-й период
|22:08
|Майкл Ферланд (Б. Кулак, Дж. Годро)
|3-й период
|Якуб Врана (Ти.Дж. Оши)
|44:19
|49:09
|Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Джиордано)
|Ларс Эллер
|50:37
|57:26
|Овертайм
|Евгений Кузнецов
|60:00
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Годро (Калгари Флэймз), Б. Кулак (Калгари Флэймз), Майк Смит (Калгари Флэймз)