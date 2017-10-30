Хоккеист Шипачев отстранен «Вегасом» без сохранения зарплаты
ТАСС, 30 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Вадим Шипачев дисквалифицирован без сохранения заработной платы. Об этом сообщает sinbin.vegas.
ТАСС, 30 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Вадим Шипачев дисквалифицирован без сохранения заработной платы. Об этом сообщает sinbin.vegas.
Россиянин был отстранен за отказ играть в
Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом НХЛ «Вегас». В пятницу Sportsnet сообщил, что Шипачев будет выступать в АХЛ, пока его агент занимается поиском команды НХЛ для возможного обмена. В субботу россиянин покинул расположение команды и улетел к семье в
В воскресенье агент россиянина Петр Свобода рассказал ТАСС, что Шипачев не собирается играть за
В составе «Вегаса» 30-летний форвард провел три матча в НХЛ, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 16 очков.