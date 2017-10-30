Хоккеист Шипачев отстранен «Вегасом» без сохранения зарплаты

Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом НХЛ «Вегас». В пятницу Sportsnet сообщил, что Шипачев будет выступать в АХЛ, пока его агент занимается поиском команды НХЛ для возможного обмена. В субботу россиянин покинул расположение команды и улетел к семье в Лас-Вегас, в связи с этим он пропустил матч АХЛ против «Милуоки», в котором изначально должен был сыграть.