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08:07 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Шипачев отстранен «Вегасом» без сохранения зарплаты

ТАСС, 30 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Вадим Шипачев дисквалифицирован без сохранения заработной платы. Об этом сообщает sinbin.vegas.

Источник: AP 2017

Россиянин был отстранен за отказ играть в фарм-клубе команды «Чикаго Вулвз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

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Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом НХЛ «Вегас». В пятницу Sportsnet сообщил, что Шипачев будет выступать в АХЛ, пока его агент занимается поиском команды НХЛ для возможного обмена. В субботу россиянин покинул расположение команды и улетел к семье в Лас-Вегас, в связи с этим он пропустил матч АХЛ против «Милуоки», в котором изначально должен был сыграть.

В воскресенье агент россиянина Петр Свобода рассказал ТАСС, что Шипачев не собирается играть за фарм-клуб и ищет варианты обмена.

В составе «Вегаса» 30-летний форвард провел три матча в НХЛ, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 16 очков.

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