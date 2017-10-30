«Виннипег» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ, Малкин забросил пятую шайбу в сезоне
ТАСС, 30 октября. «Виннипег» с разгромным счетом 7:1 победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 октября. «Виннипег» с разгромным счетом 7:1 победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Эндрю Копп (2-я минута), Блейк Уилер (14, 18, 19), Йоэль Армиа (19), Майк Шайфли (51) и Брендан Лемье (53). Уилер, набравший четыре очка, был признан первой звездой встречи.
Российский нападающий Евгений Малкин стал автором единственной шайбы гостей. Он отличился на 37-й минуте, когда его команда уже уступала 0:5. Всего на счету Малкина 13 очков (5 шайб + 8 передач) в 13 играх сезона-2017/18.
21-летний Брендан Лемье, сын четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье, проводивший четвертый матч в карьере, забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.
В другом матче дня «Каролина» в серии буллитов уступила «Анахайму» — 3:4.