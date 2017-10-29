Хоккеист Шипачев не планирует играть за фарм-клуб «Вегаса»
МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Вадим Шипачев не собирается играть за
МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Вадим Шипачев не собирается играть за
Ранее Шипачев во второй раз в нынешнем сезоне был отправлен в
«Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за нее. Но Вадим не планирует играть за «Чикаго», так как у него нет будущего в «Вегасе», — сказал Свобода.
«Вегас» дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 30-летний нападающий подписал двухлетний контракт с клубом в начале мая, став на тот момент вторым игроком команды.
«Мы не ожидали такого решения от менеджмента “Вегаса”, поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена. По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет. Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду НХЛ», — сообщил Свобода.
Вадим Шипачев является серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером чемпионатов мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017).