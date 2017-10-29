Хоккеист Шипачев не планирует играть за фарм-клуб «Вегаса»

Источник: AP 2017

Ранее Шипачев во второй раз в нынешнем сезоне был отправлен в фарм-клуб после трех матчей в НХЛ, в которых он забросил одну шайбу. Как сообщил Sportsnet, агент игрока занимается поиском другой команды в НХЛ. В субботу стало известно, что Шипачев вернулся в Лас-Вегас по семейным обстоятельствам, пропустив в этот день матч фарм-клуба «Чикаго Вулвз». После этого «Вегас» отстранил россиянина за отказ играть в фарм-клубе.

«Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за нее. Но Вадим не планирует играть за «Чикаго», так как у него нет будущего в «Вегасе», — сказал Свобода.

«Вегас» дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 30-летний нападающий подписал двухлетний контракт с клубом в начале мая, став на тот момент вторым игроком команды.

«Мы не ожидали такого решения от менеджмента “Вегаса”, поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена. По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет. Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду НХЛ», — сообщил Свобода.