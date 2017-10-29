«Питтсбург» по-прежнему интересуется Зариповым, но занял выжидательную позицию
Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз»
Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз»
Об этом информирует журналист Джимми Мёрфи в своём «твиттере». При этом в клубе ждут, как впишется в состав недавно выменянный Райли Шихэн.
Международная федерация хоккея дисквалифицировала 36-летнего хоккеиста на два года после обнаружения запрещённых препаратов в его пробах. НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.
Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх
Зариповым интересовался ряд клубов НХЛ, в числе которых «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». Сам Зарипов заявлял о наличии предложений со стороны клубов НХЛ. Однако они не устроили российского хоккеиста..