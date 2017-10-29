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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» по-прежнему интересуется Зариповым, но занял выжидательную позицию

Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» по-прежнему заинтересован в приглашении нападающегоДаниса Зарипова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом информирует журналист Джимми Мёрфи в своём «твиттере». При этом в клубе ждут, как впишется в состав недавно выменянный Райли Шихэн.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала 36-летнего хоккеиста на два года после обнаружения запрещённых препаратов в его пробах. НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и семью передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.

Зариповым интересовался ряд клубов НХЛ, в числе которых «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». Сам Зарипов заявлял о наличии предложений со стороны клубов НХЛ. Однако они не устроили российского хоккеиста..

Питтсбург Пингвинз
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