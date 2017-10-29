Загнанный в угол. Где продолжит карьеру Шипачев?
Вариантов немного. Самый реальный — ЦСКА.
Вариантов немного. Самый реальный — ЦСКА.
К такой развязке все и шло. Когда с 30-летним хоккеистом, высокий уровень которого давно всем известен, поступают как с безызвестным мальчишкой и не дают серьезных шансов в основном составе, издевательски отправляя его в
Характер у Шипачева не самый покладистый, но цену он себе знает и наверняка ждал другого к себе отношения. Его демарш абсолютно понятен. Единственное, что трудно объяснить в данной ситуации — логику руководства «Вегаса». Ты подписываешь сложившегося хоккеиста на большие деньги, побеждая в борьбе за него нескольких конкурентов, заявляешь, что будешь делать на Шипачева ставку, и после этого обращаешься с ним как надоевшей игрушкой.
Поведение генерального менеджера клуба Джорджа Макфи — классический пример того, как можно наломать дров и подпортить себе репутацию на ровном месте. Наверное, дело в том, что «Вегас» выдал фантастический старт, выиграв восемь из девяти матчей, и руководству немного снесло крышу от стартовых успехов, потому судьба 30-летнего русского его не очень волнует.
Однако категорически утверждать, что в течение ближайших дней Шипачев вернется на родину, где в качестве свободного агента его имеет право подписать любой клуб КХЛ, не стоит. Остается один важный момент. Дисквалификация означает, что «Вегас» не платит хоккеисту по контракту. Юридически он
На прошлой неделе два знакомых и авторитетных агента независимо друг от друга в разговоре со мной назвали главного и единственного претендента на Шипачева в КХЛ. Речь о ЦСКА. По нашей информации, представители хоккеиста начали прощупывать почву, контактируя с разными клубам еще за несколько дней до демарша.
Понятно, что 30-летнему игроку, который добился в КХЛ всего, что можно, сейчас важнее всего финансовые условия. Это ограничивает круг претендентов
«Магнитке», которой надо выходить из кризиса, игрок бы очень пригодился. Но есть ли у клуба два миллиона свободных долларов после возвращения Криса Ли? Шипачев идеально подошел бы «Авангарду», но омский клуб, на днях подписавший канадца Перселла, бороться с ЦСКА по финансовым возможностям не способен.
Армейцы при желании могут компенсировать игроку и потерю бонуса, и дать ему требуемые деньги, и обеспечить комфортные условия в столице. От связки
А каков будет сюжет в духе «свой среди чужих, чужой среди своих», если два армейских клуба встретятся в
ШИПАЧЕВУ ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Шипачев должен был принять участие в матче «Чикаго Вулвз» c «Милуоки» в ночь с субботы на воскресенье, однако покинул Чикаго незадолго до встречи, вернувшись в
По информации Эрика Энджелса из Sportsnet, если Шипачева не обменяют до утра понедельника, он может попытаться расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Отметим, что по данным «СЭ», Шипачева не ждут в СКА. В случае расторжения контракта ему придется вернуть «Вегасу» подписной бонус размером в два миллиона долларов. Также Шипачев не сможет перейти в другой клуб НХЛ до начала следующего сезона.
Игорь ЕРОНКО