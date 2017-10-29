Загнанный в угол. Где продолжит карьеру Шипачев?

Источник: Спорт-Экспресс

К такой развязке все и шло. Когда с 30-летним хоккеистом, высокий уровень которого давно всем известен, поступают как с безызвестным мальчишкой и не дают серьезных шансов в основном составе, издевательски отправляя его в фарм-клуб, то иной реакции от игрока ожидать сложно.

Характер у Шипачева не самый покладистый, но цену он себе знает и наверняка ждал другого к себе отношения. Его демарш абсолютно понятен. Единственное, что трудно объяснить в данной ситуации — логику руководства «Вегаса». Ты подписываешь сложившегося хоккеиста на большие деньги, побеждая в борьбе за него нескольких конкурентов, заявляешь, что будешь делать на Шипачева ставку, и после этого обращаешься с ним как надоевшей игрушкой.

Поведение генерального менеджера клуба Джорджа Макфи — классический пример того, как можно наломать дров и подпортить себе репутацию на ровном месте. Наверное, дело в том, что «Вегас» выдал фантастический старт, выиграв восемь из девяти матчей, и руководству немного снесло крышу от стартовых успехов, потому судьба 30-летнего русского его не очень волнует.

Однако категорически утверждать, что в течение ближайших дней Шипачев вернется на родину, где в качестве свободного агента его имеет право подписать любой клуб КХЛ, не стоит. Остается один важный момент. Дисквалификация означает, что «Вегас» не платит хоккеисту по контракту. Юридически он по-прежнему принадлежит клубу до окончания следующего сезона. Расторгнуть действующее соглашение не прочь обе стороны. Главное препятствие в бонусе, полученном Шипачевым при заключении контракта. «Вегас» хочет, чтобы хоккеист вернул эти деньги — два миллиона долларов! Тогда клуб готов отпустить его на все четыре стороны. Как этот вопрос будут решать стороны, пока ясности нет.

На прошлой неделе два знакомых и авторитетных агента независимо друг от друга в разговоре со мной назвали главного и единственного претендента на Шипачева в КХЛ. Речь о ЦСКА. По нашей информации, представители хоккеиста начали прощупывать почву, контактируя с разными клубам еще за несколько дней до демарша.

Понятно, что 30-летнему игроку, который добился в КХЛ всего, что можно, сейчас важнее всего финансовые условия. Это ограничивает круг претендентов тремя-четырьмя командами. Не секрет, что игрок не очень хорошо расстался со СКА. Шансы на возвращение в Санкт-Петербург у Шипачева не велики, особенно с учетом скептического отношения Олега Знарка к игре центрального нападающего по ходу прошлого сезона.

«Магнитке», которой надо выходить из кризиса, игрок бы очень пригодился. Но есть ли у клуба два миллиона свободных долларов после возвращения Криса Ли? Шипачев идеально подошел бы «Авангарду», но омский клуб, на днях подписавший канадца Перселла, бороться с ЦСКА по финансовым возможностям не способен.

Армейцы при желании могут компенсировать игроку и потерю бонуса, и дать ему требуемые деньги, и обеспечить комфортные условия в столице. От связки Шипачев-Капризов уже сейчас захватает дух. К тому же после обмена Бурдасова в «Салават» столичный клуб очень своевременно сэкономил приличные средства.

А каков будет сюжет в духе «свой среди чужих, чужой среди своих», если два армейских клуба встретятся в плей-офф? Так что следим за дальнейшим развитием ситуации и ждем Шипачева в ЦСКА.

ШИПАЧЕВУ ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Шипачев должен был принять участие в матче «Чикаго Вулвз» c «Милуоки» в ночь с субботы на воскресенье, однако покинул Чикаго незадолго до встречи, вернувшись в Лас-Вегас. Дисквалификация позволяет «Вегасу» не платить зарплату Шипачеву, кроме того, ему запрещено тренироваться с командой.

По информации Эрика Энджелса из Sportsnet, если Шипачева не обменяют до утра понедельника, он может попытаться расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Отметим, что по данным «СЭ», Шипачева не ждут в СКА. В случае расторжения контракта ему придется вернуть «Вегасу» подписной бонус размером в два миллиона долларов. Также Шипачев не сможет перейти в другой клуб НХЛ до начала следующего сезона.