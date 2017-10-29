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19:19 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» отстранил российского хоккеиста Шипачева за отказ играть в фарм-клубе

ТАСС, 29 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отстранил российского форварда Вадима Шипачева за отказ играть в фарм-клубе команды «Чикаго Вулвз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщил журналист портала Sportsnet Эрик Энгельс в своем Twitter.

Источник: Reuters

Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом НХЛ «Вегас». В пятницу Sportsnet сообщил, что Шипачев будет выступать в АХЛ, пока его агент занимается поиском команды НХЛ для возможного обмена. В субботу россиянин покинул расположение команды и улетел к семье в Лас-Вегас, в связи с этим он пропустил матч АХЛ против «Милуоки», в котором изначально должен был сыграть.

«Шипачев официально отстранен «Вегасом» за то, что он покинул расположение клуба АХЛ «Чикаго», — написал Энгельс.

В составе «Вегаса» 30-летний форвард провел три матча в НХЛ, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 16 очков.

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