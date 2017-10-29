«Вегас» отстранил российского хоккеиста Шипачева за отказ играть в фарм-клубе
ТАСС, 29 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отстранил российского форварда Вадима Шипачева за отказ играть в
ТАСС, 29 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отстранил российского форварда Вадима Шипачева за отказ играть в
Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом НХЛ «Вегас». В пятницу Sportsnet сообщил, что Шипачев будет выступать в АХЛ, пока его агент занимается поиском команды НХЛ для возможного обмена. В субботу россиянин покинул расположение команды и улетел к семье в
«Шипачев официально отстранен «Вегасом» за то, что он покинул расположение клуба АХЛ «Чикаго», — написал Энгельс.
В составе «Вегаса» 30-летний форвард провел три матча в НХЛ, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 16 очков.