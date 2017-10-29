Кузнецов обанкротил «нефтяников»

Источник: Газета.Ру

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5.

Важнейшей победы добился «Вашингтон» в гостевом матче с «Эдмонтоном» — виктория над «Ойлерз» стала для Александра Овечкина и компании всего третьей в девяти последних встречах регулярки.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 29.10.2017, 5:00 Эдмонтон Ойлерз 2 Вашингтон Кэпиталз 5

При это старт поединка на «Роджерс Плэйс» для столичного клуба оказался далеко не обнадеживающим: уже к 18-й минуте подопечные Барри Тротца усилиями Патрика Маруна и Адама Ларссона «горели» со счетом 0:2.

Правда, минимизировать отставание «Кэпиталз» удалось еще до первого большого перерыва. Это Деванте Смит-Пелли забил в контратаке после паса Овечкина за несколько секунд до сирены.

Нивелировали разницу в счете вашингтонцы уже на экваторе игры — при отложенном удалении у соперников мощнейший бросок из угла удался Ларсу Эллеру. Ассистировал в этом эпизоде датчанину опять же Овечкин.

В итоге судьба матча определялась в заключительной двадцатиминутке, главным героем которой стал Евгений Кузнецов.

Сначала российский форвард после передачи альтруистичного капитана (Ови так и закончит поединок с тремя очками) впервые вывел свою команду вперед, переиграв в ближнем бою Кэма Тальбо, а затем совершил настоящий шедевр, серией финтов в одиночку разобравшись сразу с четырьмя оппонентами (!) на пути к голу.

Финальную же точку во встрече поставил Джей Бигл, поразивший в концовке уже пустые ворота «Ойлерз».

По окончании поединка Овечкин, ставший всего седьмым европейцев в истории НХЛ, которому удавалось набирать два и более очка в как минимум 300 матчах, подчеркнул важность победы для столичного коллектива.

«Нам нужна была эта победа, чтобы чувствовать себя чуть более комфортно. Думаю, ребята насладятся этим результатом», — сказал он.

В то же время Кузнецов в разговоре с журналистами прокомментировал свою вторую шайбу, восхитившую даже фанатов хозяев.

«Я не увидел открытых партнеров, вот и решил все сделать сам», — объяснил произошедшее форвард.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 29.10.2017, 3:00 Миннесота Уайлд 2 Питтсбург Пингвинз 1

«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1.

Действующий чемпион НХЛ «Питтсбург» в ночь на воскресенье по московскому времени уступил на чужом льду «Миннесоте», потерпев второе поражение в семи матчах.

Причем первыми в этой встрече забили именно «пингвины». Это Евгений Малкин реализовал большинство броском из зоны вбрасывания с неоценимой помощью рикошетов.

На этом, впрочем, голевые подвиги гостей и завершились: больше огорчить себя Деван Дубник противникам в этот вечер не позволил.

Паритет в поединке был восстановлен достаточно быстро: всего спустя несколько минут после попадания Малкина отличился Дэниэль Винник. А вот следующей заброшенной шайбы болельщики ждать были вынуждены чуть менее двух периодов — в ходе последней двадцатиминутку четвертую победу в сезоне своим партнерам принес Микко Койву.

«Думаю, что мы начинаем показывать то, как нужно играть в хоккей», — заявил финн после финальной сирены. — Конечно, еще рано говорить об этом с абсолютной уверенностью — однако если все будет продолжаться в таком же духе, успех вполне вероятен.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 29.10.2017, 2:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 1 Анахайм Дакс 4

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс» — 1:4.

В еще одном матче игрового дня лидирующая в лиге «Тампа» дома потерпела весьма неприятное поражение от «Анахайма». На шайбы Брэндона Монтура, Хампуса Линдхольма и Рикарда Ракелля, оформившего дубль, хозяева ответили лишь попаданием Криса Куница.

К тому же, по итогам встречи прервалась блестящая голевая серия российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

— в ней хоккеист впервые в этом сезоне не сумел набрать баллов за результативность, однако с 12 голами и семью передачами все равно остался лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата и вторым в споре бомбардиров.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 29.10.2017, 4:00 Колорадо Эвеланш 6 Чикаго Блэкхокс 3

Другие результаты игрового дня.

«Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койотс» — 4:3.

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:3 ПБ.

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:4.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз» — 2:4.

«Бостон Брюинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 ОТ.

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:6.

«Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.