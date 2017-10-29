Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочь министра энергетики Алина Новак вышла в свет (фото)
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Лада
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур5
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал0
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз2
Нью-Йорк Айлендерс6
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс5
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзБ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Крах Погорилой поднял зал
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
12:14 (мск), источник: Газета.Ру

Кузнецов обанкротил «нефтяников»

Дубль Евгения Кузнецова и три передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон», шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения «Миннесоте», а Никита Кучеров впервые в этом сезоне ушел со льда без очков — «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях прошедшего игрового дня в НХЛ.

Источник: Газета.Ру

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5.

Важнейшей победы добился «Вашингтон» в гостевом матче с «Эдмонтоном» — виктория над «Ойлерз» стала для Александра Овечкина и компании всего третьей в девяти последних встречах регулярки.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 29.10.2017, 5:00
Эдмонтон Ойлерз
2Вашингтон Кэпиталз5

При это старт поединка на «Роджерс Плэйс» для столичного клуба оказался далеко не обнадеживающим: уже к 18-й минуте подопечные Барри Тротца усилиями Патрика Маруна и Адама Ларссона «горели» со счетом 0:2.

Правда, минимизировать отставание «Кэпиталз» удалось еще до первого большого перерыва. Это Деванте Смит-Пелли забил в контратаке после паса Овечкина за несколько секунд до сирены.

Нивелировали разницу в счете вашингтонцы уже на экваторе игры — при отложенном удалении у соперников мощнейший бросок из угла удался Ларсу Эллеру. Ассистировал в этом эпизоде датчанину опять же Овечкин.

В итоге судьба матча определялась в заключительной двадцатиминутке, главным героем которой стал Евгений Кузнецов.

Сначала российский форвард после передачи альтруистичного капитана (Ови так и закончит поединок с тремя очками) впервые вывел свою команду вперед, переиграв в ближнем бою Кэма Тальбо, а затем совершил настоящий шедевр, серией финтов в одиночку разобравшись сразу с четырьмя оппонентами (!) на пути к голу.

Финальную же точку во встрече поставил Джей Бигл, поразивший в концовке уже пустые ворота «Ойлерз».

По окончании поединка Овечкин, ставший всего седьмым европейцев в истории НХЛ, которому удавалось набирать два и более очка в как минимум 300 матчах, подчеркнул важность победы для столичного коллектива.

«Нам нужна была эта победа, чтобы чувствовать себя чуть более комфортно. Думаю, ребята насладятся этим результатом», — сказал он.

В то же время Кузнецов в разговоре с журналистами прокомментировал свою вторую шайбу, восхитившую даже фанатов хозяев.

«Я не увидел открытых партнеров, вот и решил все сделать сам», — объяснил произошедшее форвард.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 29.10.2017, 3:00
Миннесота Уайлд
2Питтсбург Пингвинз1

«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1.

Действующий чемпион НХЛ «Питтсбург» в ночь на воскресенье по московскому времени уступил на чужом льду «Миннесоте», потерпев второе поражение в семи матчах.

Причем первыми в этой встрече забили именно «пингвины». Это Евгений Малкин реализовал большинство броском из зоны вбрасывания с неоценимой помощью рикошетов.

На этом, впрочем, голевые подвиги гостей и завершились: больше огорчить себя Деван Дубник противникам в этот вечер не позволил.

Паритет в поединке был восстановлен достаточно быстро: всего спустя несколько минут после попадания Малкина отличился Дэниэль Винник. А вот следующей заброшенной шайбы болельщики ждать были вынуждены чуть менее двух периодов — в ходе последней двадцатиминутку четвертую победу в сезоне своим партнерам принес Микко Койву.

«Думаю, что мы начинаем показывать то, как нужно играть в хоккей», — заявил финн после финальной сирены. — Конечно, еще рано говорить об этом с абсолютной уверенностью — однако если все будет продолжаться в таком же духе, успех вполне вероятен.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 29.10.2017, 2:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
1Анахайм Дакс4

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс» — 1:4.

В еще одном матче игрового дня лидирующая в лиге «Тампа» дома потерпела весьма неприятное поражение от «Анахайма». На шайбы Брэндона Монтура, Хампуса Линдхольма и Рикарда Ракелля, оформившего дубль, хозяева ответили лишь попаданием Криса Куница.

К тому же, по итогам встречи прервалась блестящая голевая серия российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

— в ней хоккеист впервые в этом сезоне не сумел набрать баллов за результативность, однако с 12 голами и семью передачами все равно остался лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата и вторым в споре бомбардиров.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 29.10.2017, 4:00
Колорадо Эвеланш
6Чикаго Блэкхокс3

Другие результаты игрового дня.

«Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койотс» — 4:3.

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:3 ПБ.

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:4.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз» — 2:4.

«Бостон Брюинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 ОТ.

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:6.

«Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.

«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:3.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Замглавы МВД подал в отставку из-за ареста подчиненного
Обнародовано видео испытаний российской ядерной триады
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»
«Зенит» - «Локо»: баттл в Петербурге
Жозе-тайм. «МЮ» продолжает погоню за «Манчестер Сити»
Нидерланды просят РФ признать государственную допинговую систему
«Урал» может попасть в зону Лиги чемпионов. Как такое возможно
Спорт-Экспресс
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь