Почему «Санта-Барбара» Шипачёва всем надоела

Источник: AP 2017

«Вегас» готовит обмен Шипачёва», «Шипачёв прибыл в фарм-клуб «Вегаса», «Шипачёв провёл тренировку в составе фарм-клуба «Вегаса», «Шипачёв не попал в заявку на матч фарм-клуба «Вегаса», «Шипачёв вернулся в Лас-Вегас, чтобы побыть с семьёй»… И нет этому конца и края.

Если пройти по тэгу «Вадим Шипачёв», то можно обнаружить такое количество новостей, сколько нет ни про одного российского хоккеиста. Этой осенью Шипачёв обскакал не только других российских новичков НХЛ вместе взятых, но и такую медиа-глыбу как Александр Овечкин. Даже в сравнении с капитаном «Вашингтона», каждое движение которого рассматривается под микроскопом, первые месяцы лучшего 87-го номера Вологодской области за океаном проходят в сопровождении беспрецедентной шумихи.



Всё это напоминает классическую мыльную оперу. Бразильский сериал, в котором уже прошло 657 серий, а финальной развязки не видать даже на горизонте. Для тех, кто не застал «Санта-Барбару» или «Рабыню Изауру», предлагаем другое сравнение — «Lost». НХЛ для Вадима, в данном случае, тот самый таинственный остров, на котором оказались герои сериала. И точно также мы ровным счётом ничего не понимаем. С какой целью Шипачёва держали в АХЛ? Почему не давали играть в большинстве? Зачем он сначала потренировался с фарм-клубом, а затем вернулся в Лас-Вегас к семье?



Принято считать, что в таких историях виноваты мы — журналисты. Мол, раздуваем из мухи слона, перемываем кости и даже маму родную готовы продать ради кликов. «Хайпожоры» — самое ласковое, что можно услышать в такие минуты. Но это не мы, а руководство «Вегаса», создало ситуацию, при которой игрок с зарплатой $ 4,5 млн в год изначально оказывается лишним. Это не мы, а Вадим Шипачёв отказывается (?) играть в АХЛ, провоцируя на очередные подозрения. Наша задача как журналистов — разобраться самим, а затем объяснить вам, что происходит.

В том, что приезд в НХЛ 30-летнего центрального нападающего среднего уровня привёл к такому сумасшествию, виноваты все стороны. Прежде всего, Джордж Макфи. Понятно, что создание клуба с нуля — процесс сложный, но, кажется, даже руководители «Сочи» и «Адмирала» в своё время не допускали таких грубых ошибок. Взять вторым игроком в истории парня из России, не говорящего на английском и никогда не выезжавшего за пределы КХЛ, это само по себе риск. Дать ему $9 млн на два года, но не предоставить места в составе — настоящая дичь. Что это, если не американский колхоз?

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Если бы дело проходило в нашей стране, эта «Санта-Барбара» закончилась бы серии на десятой. Генеральный менеджер, жёстко оплошавший с дорогим новичком, решил бы всё банальным расторжением. В КХЛ с этим всё как дважды два. Не нужно целиком выкупать контракт, он не висит в платёжной ведомости. Да что там, в нашей лиге в принципе на потолок зарплат всем плевать. 25% процентов от контракта до начала сезона и 50% если в его разгар — и Добби свободен. Мало ли примеров, когда российские коллеги Макфи приглашают какого-нибудь чеха, а тот, заскучав по родине, впадает в депрессию и не показывает даже половины того, на что способен? С ним никто не нянчится, а просто отправляют на все четыре стороны.

С одной стороны, правила НХЛ делают всё для защиты игроков. Слышали ли вы хоть раз, что те, кто вернулся из-за океана, жаловался, что в Америке их кинули? Подобных историй в КХЛ пруд-пруди. Регламент в нашей лиге способствует хаотичному движению игроков и приводит к беспечности менеджеров, но он не допускает таких ситуаций, как с Шипачёвым. По сути, Вадим оказался в тупике. Места в «Вегасе» ему не нашлось, вариантов для обмена пока нет, возможности вернуться в Россию — тоже. Да, он сам как мышь повёлся на сыр и угодил в эту мышеловку, но это не отменяет того, что подобная мыльная опера могла быть снята только по ту сторону Атлантики.

Неужели в «Вегасе» не понимали, кого они берут? Шипачёв — вовсе не ноунейм. За плечами у него четыре чемпионата мира. Быть может, для американских болельщиков майский турнир неудачников и не представляет большого интереса, но специалисты, безусловно, за ним следят. Специально для тех, кто перед подписанием контракта с Вадимом хотел увидеть его на фоне лучших из лучших, Олег Знарок взял его на Кубок мира. Там будущий новичок «Вегаса» провёл всего два матча, отдал голевую передачу и, в целом, обнажил все те болевые точки, с которыми он может столкнуться при переезде.

10 минут, которые предоставили Вадиму в первом матче, можно было принять как данность. Для дебюта — нормально. Но айстайм не рос совершенно, а в неравных составах за три матча Шипачёв провёл всего 2 минуты и 59 секунд. Даже Иван Барбашёв, у которого и зарплата отличается в разы, и статус в «Сент-Луисе» куда скромнее, в этом сезоне сыграл больше. Брать центрального нападающего с ярко выраженными задатками диспетчера и не давать ему играть большинство — настоящая глупость. Вадим по игровому интеллекту на голову выше большинства партнёров по «Вегасу», но у него просто не было возможности это доказать на деле.

Неужели Шипачёв не понимал, куда он едет? Нет, не просто в НХЛ. А в команду, которая только строится. А это значит, он не знал, какого стиля придерживается «Вегас», какие позиции проблемные, а на какие роли не стоит даже засматриваться. С одной стороны такой белый лист — шанс выбиться в лидеры, с другой — угодить в бездну. Русская рулетка. Почему при обилии вариантов он не поехал в клуб, где уже есть россияне? С его-то характером и знанием языка это критически важный фактор. Далеко не факт, что Артемий Панарин выбился бы в звёзды НХЛ, не будь в своё время рядом с ним переводчика Виктора Тихонова и партнёра по звену Артёма Анисимова.

Панарин и Шипачёв не один год играли в одном звене в СКА и в сборной России, но истории их отъезда за океан — как два противоположных полюса. Словно Артемий написал пособие по тому, как нужно выбирать клуб в НХЛ, а Вадим выступил в роли Григория Остера с его «вредными советами». Вместо гибкого Джоэля Кенневилля, проповедующего современный атакующий хоккей, он пошёл к Жерару Галлану — тренеру, для которого пахота и выполнение задания превыше всего. Если Панарина сразу поставили к Патрику Кейну, то Шипачёву пришлось мыкаться в третьем звене с ахаэловцами. Джеймса Нила к нему практически не подпускали.

Мы ничего не знаем о том, почему Шипачёв не сыграл сегодня за «Чикаго Вулвз». Готов ли он грызться в АХЛ, а если нет, то почему весной ставил подпись под двусторонним контрактом? Шипачёв дал короткий комментарий после первого гола в НХЛ, но до сих пор не озвучил свою позицию. Его возвращения к семье в Лас-Вегас, о которой тренер узнаёт за два часа до матча, это запланированная поездка или демарш? Нет ответа. Шипачёв прямо сейчас — самый загадочный лиги. Если кто-то всё же протянет ему руку и согласится на обмен, это может распутать клубок их слухов и недомолвок, которые всем откровенно наскучили. Впрочем, с той же вероятностью, даже переход в другой клуб НХЛ способен стать вовсе не финалом затянувшегося сериала, а началом следующего сезона.