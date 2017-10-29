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10:57 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Вулвз» не знает, почему Шипачев пропустил матч АХЛ

ТАСС, 29 октября. Главный тренер клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвз» Рокки Томпсон заявил, что не знает, почему российский нападающий команды Вадим Шипачев пропустил матч против «Милуоки Адмиралс». Слова специалиста приводит портал Hockey buzz.

Источник: AP 2017

Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», став его вторым хоккеистом на тот момент. В пятницу Sportsnet сообщил, что Шипачев будет выступать в АХЛ, пока его агент занимается поиском команды НХЛ для возможного обмена. В субботу издание сообщило, что россиянин прилетел в Лас-Вегас, чтобы побыть вместе с семьей, и в связи с этим пропустит матч АХЛ против «Милуоки Адмиралс», в котором изначально должен был сыграть.

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«Я узнал о том, что Шипачев не сыграет в матче за два часа до начала. Никаких объяснений о том, почему он отсутствует, я не получал. Да, мы потеряли одного из двух наших лучших центральных нападающих, но у нас всегда есть запасной план, есть хоккеисты, которые готовы сразу заменить, у нас два состава, и это нормально», — рассказал Томпсон.

«Вчера на тренировке с Шипачевым все было в порядке, нам не о чем было говорить, так как он не понимает английский, а я не владею русским, но он был в порядке», — добавил тренер.

В составе «Вегаса» 30-летний форвард провел три матча в НХЛ в текущем сезоне, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 16 очков.

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