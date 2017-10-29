Тренер «Вулвз» не знает, почему Шипачев пропустил матч АХЛ

Источник: AP 2017

Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», став его вторым хоккеистом на тот момент. В пятницу Sportsnet сообщил, что Шипачев будет выступать в АХЛ, пока его агент занимается поиском команды НХЛ для возможного обмена. В субботу издание сообщило, что россиянин прилетел в Лас-Вегас, чтобы побыть вместе с семьей, и в связи с этим пропустит матч АХЛ против «Милуоки Адмиралс», в котором изначально должен был сыграть.

«Я узнал о том, что Шипачев не сыграет в матче за два часа до начала. Никаких объяснений о том, почему он отсутствует, я не получал. Да, мы потеряли одного из двух наших лучших центральных нападающих, но у нас всегда есть запасной план, есть хоккеисты, которые готовы сразу заменить, у нас два состава, и это нормально», — рассказал Томпсон.

«Вчера на тренировке с Шипачевым все было в порядке, нам не о чем было говорить, так как он не понимает английский, а я не владею русским, но он был в порядке», — добавил тренер.