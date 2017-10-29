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08:51 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт. Две шайбы Евгения Кузнецова и три результативные передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» нанести поражение «Эдмонтону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) в пользу «Кэпиталз», в составе которых отличились Деванте Смит-Пелли (20-я минута), Ларс Эллер (31), Кузнецов (41 и 56) и Джей Бигл (60), у «нефтяников» голы забили Патрик Марун (13) и Адам Ларссон (18).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» в гостях потерпел поражение от «Миннесоты» со счетом 1:2, единственную шайбу «пингвинов» забросил Евгений Малкин.

«Колорадо» на своем льду нанес поражение «Чикаго» со счетом 6:3, автором одного из голов «Блэкхокс» стал Артем Анисимов.

Эдмонтон Ойлерз 2:5
(2:1, 0:1, 0:3)
Вашингтон Кэпиталз
29.10.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Барри Тротц
Вратари
Кэм Тэлбот 57:17 (К. Тэлбот 59:41) Брэден Холтби 30:22 (Б. Холтби 30:32)
1-й период
7771 05:53
12:16 Патрик Марун (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
13:11 Патрик Марун
7771 13:11
17:55 Адам Ларссон (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Лучич)
Деванте Смит-Пелли (А. Овечкин, Дж. Карлсон) 19:42
2-й период
Ларс Эллер (М. Боуи, А. Овечкин) 30:32
Ларс Эллер 34:10
3-й период
Евгений Кузнецов (А. Овечкин, М. Боуи) 40:30
Ларс Эллер 45:25
Евгений Кузнецов 55:56
Ларс Эллер 57:22
Джей Бигл (Л. Эллер) п.в. 59:41
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), А. Ларссон (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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