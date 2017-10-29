Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил юношескую команду с победой в финальном турнире чемпионата мира.
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
МОСКВА, 29 окт —
МОСКВА, 29 окт —
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) в пользу «Кэпиталз», в составе которых отличились Деванте
«Питтсбург» в гостях потерпел поражение от «Миннесоты» со счетом 1:2, единственную шайбу «пингвинов» забросил Евгений Малкин.
«Колорадо» на своем льду нанес поражение «Чикаго» со счетом 6:3, автором одного из голов «Блэкхокс» стал Артем Анисимов.
|Эдмонтон Ойлерз
|
2:5
(2:1, 0:1, 0:3)
|Вашингтон Кэпиталз
|Тодд Маклеллан
|Барри Тротц
|Кэм Тэлбот 57:17 (К. Тэлбот 59:41)
|Брэден Холтби 30:22 (Б. Холтби 30:32)
|1-й период
|7771
|05:53
|12:16
|Патрик Марун (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
|13:11
|Патрик Марун
|7771
|13:11
|17:55
|Адам Ларссон (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Лучич)
|Деванте Смит-Пелли (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
|19:42
|2-й период
|Ларс Эллер (М. Боуи, А. Овечкин)
|30:32
|Ларс Эллер
|34:10
|3-й период
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, М. Боуи)
|40:30
|Ларс Эллер
|45:25
|Евгений Кузнецов
|55:56
|Ларс Эллер
|57:22
|Джей Бигл (Л. Эллер)
|п.в.
|59:41
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), А. Ларссон (Эдмонтон Ойлерз)