Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»
«Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:3 Б.
«Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:3 Б.
В основное время в составе «пантер» Отличились Джонатан Юбердо (25) и Евгений Дадонов (29). На счету россиянина также голевая передача. За «Ред Уингз» шайбы забросили Андреас Атанасиу (6) и Густав Нюквист (31). В серии послематчевых буллитов решающий бросок совершил также Нюквист. Благодаря этой победе «Детройт» прервал серию из шести поражений.
В ещё одном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. За победителей отличились Брэндон Мэннинг (13-я минута), Якуб Ворачек (19), Валттери Фильппула (32) и Клод Жиру (36). У «Торонто» дубль оформил Назем Кадри (10, 34). Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 11 секунд, его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отыграл 21 минуту 28 секунд.
|Флорида Пантерз
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2:3 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
|Детройт Ред Уингз
|Боб Бугнер
|Джефф Блэшилл
|Джеймс Раймер
|Джимми Ховард
|1-й период
|Андреас Атанасиу (Д. Ларкин, Э. Манта)
|05:28
|09:35
|Джонатан Юбердо
|09:35
|11:24
|Аарон Экблад
|Джастин Абделькадер
|11:24
|Джонатан Эрикссон
|14:27
|Майк Грин
|18:09
|2-й период
|24:19
|Джонатан Юбердо (Е. Дадонов)
|Андреас Атанасиу
|28:08
|28:23
|Евгений Дадонов (В. Трочек, А. Экблад)
|Густав Нюквист (Джон. Эрикссон)
|30:46
|Дилан Ларкин
|38:40
|3-й период
|Ксавье Улле
|41:35
|47:28
|Аарон Экблад
|Дилан Ларкин
|52:56
|Г. Нюквист
|11
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Г. Нюквист (Детройт Ред Уингз), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз)