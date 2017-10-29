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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»

«Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:3 Б.

Источник: AP 2017

В основное время в составе «пантер» Отличились Джонатан Юбердо (25) и Евгений Дадонов (29). На счету россиянина также голевая передача. За «Ред Уингз» шайбы забросили Андреас Атанасиу (6) и Густав Нюквист (31). В серии послематчевых буллитов решающий бросок совершил также Нюквист. Благодаря этой победе «Детройт» прервал серию из шести поражений.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ещё одном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. За победителей отличились Брэндон Мэннинг (13-я минута), Якуб Ворачек (19), Валттери Фильппула (32) и Клод Жиру (36). У «Торонто» дубль оформил Назем Кадри (10, 34). Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 11 секунд, его коллега по амплуа из «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отыграл 21 минуту 28 секунд.

Флорида Пантерз 2:3 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Детройт Ред Уингз
29.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бугнер Джефф Блэшилл
Вратари
Джеймс Раймер Джимми Ховард
1-й период
Андреас Атанасиу (Д. Ларкин, Э. Манта) 05:28
09:35 Джонатан Юбердо
09:35
11:24 Аарон Экблад
Джастин Абделькадер 11:24
Джонатан Эрикссон 14:27
Майк Грин 18:09
2-й период
24:19 Джонатан Юбердо (Е. Дадонов)
Андреас Атанасиу 28:08
28:23 Евгений Дадонов (В. Трочек, А. Экблад)
Густав Нюквист (Джон. Эрикссон) 30:46
Дилан Ларкин 38:40
3-й период
Ксавье Улле 41:35
47:28 Аарон Экблад
Дилан Ларкин 52:56
Серия буллитов - победный бросок
Г. Нюквист
Статистика
11 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Г. Нюквист (Детройт Ред Уингз), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
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