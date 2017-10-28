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Гол Кутюра принес «Сан-Хосе» победу над «Баффало» в матче НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Баффало, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу «Сан-Хосе». В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (10-я минута), Крис Тирни (40) и Логан Кутюр (57). У проигравших отличились Райан О’Райлли (23) и Джейсон Поминвилл (35).
Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 11 минут, не отметившись результативными действиями.
|Баффало Сэйбрз
|
2:3
(0:1, 2:1, 0:1)
|Сан-Хосе Шаркс
|Фил Хаусли
|Питер Дебур
|Робин Ленер 58:25
|Аарон Делл
|1-й период
|02:03
|Сэм Райнхарт
|Йоонас Донской
|07:03
|Йоонас Донской
|09:12
|Тимо Майер
|12:37
|Йоонас Донской
|16:54
|2-й период
|Джоэл Уорд
|21:30
|22:55
|Райан О`Райлли (К. Окпосо, С. Райнхарт)
|29:42
|Виктор Антипин
|34:51
|Джейсон Поминвилль (Дж. Айкел, Э. Кейн)
|37:45
|Эвандер Кейн
|Крис Тирни (М. Карлссон, Т. Майер)
|39:48
|3-й период
|Логан Кутюр
|52:21
|Логан Кутюр (Т. Хертл, Дж. Браун)
|56:08
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), А. Делл (Сан-Хосе Шаркс), Дж. Поминвилль (Баффало Сэйбрз)