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23:14 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Кутюра принес «Сан-Хосе» победу над «Баффало» в матче НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Баффало, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу «Сан-Хосе». В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (10-я минута), Крис Тирни (40) и Логан Кутюр (57). У проигравших отличились Райан О’Райлли (23) и Джейсон Поминвилл (35).

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 11 минут, не отметившись результативными действиями.

Баффало Сэйбрз 2:3
(0:1, 2:1, 0:1)
Сан-Хосе Шаркс
28.10.2017, 20:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Питер Дебур
Вратари
Робин Ленер 58:25 Аарон Делл
1-й период
02:03 Сэм Райнхарт
Йоонас Донской 07:03
Йоонас Донской 09:12
Тимо Майер 12:37
Йоонас Донской 16:54
2-й период
Джоэл Уорд 21:30
22:55 Райан О`Райлли (К. Окпосо, С. Райнхарт)
29:42 Виктор Антипин
34:51 Джейсон Поминвилль (Дж. Айкел, Э. Кейн)
37:45 Эвандер Кейн
Крис Тирни (М. Карлссон, Т. Майер) 39:48
3-й период
Логан Кутюр 52:21
Логан Кутюр (Т. Хертл, Дж. Браун) 56:08
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), А. Делл (Сан-Хосе Шаркс), Дж. Поминвилль (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
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Сан-Хосе Шаркс
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