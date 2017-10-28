Овечкин подарил теплые вещи бездомному на улице
МОСКВА, 28 окт —
МОСКВА, 28 окт —
О случившемся сообщила супруга 32-летнего хоккеиста Анастасия Шубская на своей странице в Instagram.
Шубская выложила часть переписки с Овечкиным в одном из мессенджеров, где спортсмен рассказывает, что купил бездомному шапку, свитер и теплую куртку. «Здесь холодно, он без одежды. Мне стало его жалко», — написал Овечкин супруге.
В настоящее время Овечкин находится в Эдмонтоне, где в субботу вечером по местному времени его «Вашингтон» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Эдмонтон Ойлерз».
Свидетелями произошедшего также стали сотрудники одного из кафе в Эдмонтоне, о чем было написано в аккаунте заведения в Twitter.