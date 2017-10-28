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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин подарил теплые вещи бездомному на улице

МОСКВА, 28 окт — Р-Спорт. Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин подарил теплые вещи бездомному, которого встретил на улице в канадском городе Эдмонтон.

Источник: РИА "Новости"

О случившемся сообщила супруга 32-летнего хоккеиста Анастасия Шубская на своей странице в Instagram.

Шубская выложила часть переписки с Овечкиным в одном из мессенджеров, где спортсмен рассказывает, что купил бездомному шапку, свитер и теплую куртку. «Здесь холодно, он без одежды. Мне стало его жалко», — написал Овечкин супруге.

В настоящее время Овечкин находится в Эдмонтоне, где в субботу вечером по местному времени его «Вашингтон» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Свидетелями произошедшего также стали сотрудники одного из кафе в Эдмонтоне, о чем было написано в аккаунте заведения в Twitter.

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Вашингтон Кэпиталз
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