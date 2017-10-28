«Коламбус» обыграл «Виннипег», Бобровский стал второй звездой матча
МОСКВА, 28 окт —
МОСКВА, 28 окт —
Игра, прошедшая в пятницу в Коламбусе, закончилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Кэм Эткинсон (51-я минута) и Джош Андерсон (63). Автором гола у «Джетс» стал Брэндон Танев (5). Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 и был признан второй звездой встречи.
В других матчах «Чикаго» на своем льду уступил «Нэшвиллу» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Единственную шайбу у «Блэкхокс» в меньшинстве на 20-й минуте забросил российский нападающий Артем Анисимов.
Хоккеисты «Колорадо» на выезде потерпели крупное поражение от «Вегаса» — 0:7 (0:0, 0:4, 0:3). Российский вратарь «лавин» Семен Варламов отыграл полный матч, отразив 14 бросков из 21.
«Сент-Луис» в гостях победил «Каролину» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Победную шайбу у «блюзменов» на 51-й минуте забросил Брэйден Шенн, а ассистировал ему российский форвард Владимир Тарасенко.
«Нью-Джерси» в серии буллитов взял верх над «Оттавой» — 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0).
|Коламбус Блю Джэкетс
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2:1 ОТ
(0:1, 0:0, 1:0)
|Виннипег Джетс
|Джон Торторелла
|Пол Морис
|Сергей Бобровский
|Стив Мэйсон
|1-й период
|Брэндон Танев
|04:52
|06:15
|Маркус Нутиваара
|08:38
|Зак Веренски
|13:44
|Брэндон Дубински
|2-й период
|21:52
|Брэндон Дубински
|Шон Мэттайас
|27:50
|Блэйк Уилер
|30:21
|32:02
|Брайан Литтл
|35:27
|3-й период
|Блэйк Уилер
|43:23
|50:23
|Кэм Аткинсон (С. Джонс)
|54:16
|Дэвид Савар
|Овертайм
|62:38
|Джош Андерсон
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс)