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10:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Бобровский стал второй звездой матча

МОСКВА, 28 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме одержали волевую победу над «Виннипег Джетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Коламбусе, закончилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Кэм Эткинсон (51-я минута) и Джош Андерсон (63). Автором гола у «Джетс» стал Брэндон Танев (5). Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 и был признан второй звездой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах «Чикаго» на своем льду уступил «Нэшвиллу» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Единственную шайбу у «Блэкхокс» в меньшинстве на 20-й минуте забросил российский нападающий Артем Анисимов.

Хоккеисты «Колорадо» на выезде потерпели крупное поражение от «Вегаса» — 0:7 (0:0, 0:4, 0:3). Российский вратарь «лавин» Семен Варламов отыграл полный матч, отразив 14 бросков из 21.

«Сент-Луис» в гостях победил «Каролину» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Победную шайбу у «блюзменов» на 51-й минуте забросил Брэйден Шенн, а ассистировал ему российский форвард Владимир Тарасенко.

«Нью-Джерси» в серии буллитов взял верх над «Оттавой» — 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Коламбус Блю Джэкетс 2:1 ОТ
(0:1, 0:0, 1:0)
Виннипег Джетс
28.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Пол Морис
Вратари
Сергей Бобровский Стив Мэйсон
1-й период
Брэндон Танев 04:52
06:15 Маркус Нутиваара
08:38 Зак Веренски
13:44 Брэндон Дубински
2-й период
21:52 Брэндон Дубински
Шон Мэттайас 27:50
Блэйк Уилер 30:21
32:02
Брайан Литтл 35:27
3-й период
Блэйк Уилер 43:23
50:23 Кэм Аткинсон (С. Джонс)
54:16 Дэвид Савар
Овертайм
62:38 Джош Андерсон
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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