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10:44 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Радулова принесла «Далласу» волевую победу над «Калгари»

МОСКВА, 28 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Даллас Старз» нанесли гостевое поражение «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в канадском Калгари, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). На шайбу Джона Годро на 31-й минуте у хозяев «Старз» ответили точными бросками Эсы Линделла (37) и российского форварда Александра Радулова (53).

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам игры Радулов, который забил свой третий гол и набрал восьмое очко в текущем сезоне НХЛ, был признан первой звездой матча.

Калгари Флэймз 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Даллас Старз
28.10.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Кен Хичкок
Вратари
Майк Смит 58:40 (Майк Смит 59:08-59:20) Кари Лехтонен
1-й период
Джейми Олексяк 17:56
2-й период
26:32 Марк Джиордано
30:18 Джонни Годро (М. Ферланд, Ш. Монахэн)
35:19 Трэвис Хэмоник
Эса Линделл (Дж. Спецца, М. Янмарк) 36:54
3-й период
Джейсон Спецца 46:34
51:56 Мэтт Стэйджан
Александр Радулов (Д. Шор, Й. Клингберг) 52:50
59:56 Мэттью Ткачак
Марк Мето 59:56
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Радулов (Даллас Старз), К. Лехтонен (Даллас Старз), Майк Смит (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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