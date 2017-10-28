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Шайба Радулова принесла «Далласу» волевую победу над «Калгари»
МОСКВА, 28 окт —
МОСКВА, 28 окт —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в канадском Калгари, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). На шайбу Джона Годро на 31-й минуте у хозяев «Старз» ответили точными бросками Эсы Линделла (37) и российского форварда Александра Радулова (53).
По итогам игры Радулов, который забил свой третий гол и набрал восьмое очко в текущем сезоне НХЛ, был признан первой звездой матча.
|Калгари Флэймз
|
1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
|Даллас Старз
|Глен Гулутзан
|Кен Хичкок
|Майк Смит 58:40 (Майк Смит 59:08-59:20)
|Кари Лехтонен
|1-й период
|Джейми Олексяк
|17:56
|2-й период
|26:32
|Марк Джиордано
|30:18
|Джонни Годро (М. Ферланд, Ш. Монахэн)
|35:19
|Трэвис Хэмоник
|Эса Линделл (Дж. Спецца, М. Янмарк)
|36:54
|3-й период
|Джейсон Спецца
|46:34
|51:56
|Мэтт Стэйджан
|Александр Радулов (Д. Шор, Й. Клингберг)
|52:50
|59:56
|Мэттью Ткачак
|Марк Мето
|59:56
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|А. Радулов (Даллас Старз), К. Лехтонен (Даллас Старз), Майк Смит (Калгари Флэймз)