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13:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент: Гальченюк переведен в 4-е звено, так как тренер не любит русских

Известный агент Дэн Мильштейн заявил, что у форварда «Монреаля» Алекса Гальченюка начались проблемы из-за того, что тренер команды Клод Жюльен не любит российских игроков.

Источник: AP 2017

23-летний форвард, переведенный в 4-е звено, является американцем белорусского происхождения.

«Дело не в Гальченюке, а в тренере. Он никогда не умел работать с российскими игроками. В прошлом сезоне он возглавил самый русский клуб НХЛ. Сейчас все они, кроме одного, покинули команду», — написал Мильштейн в Твиттере. Однако, позже он удалил свои сообщения.

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