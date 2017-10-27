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Агент: Гальченюк переведен в 4-е звено, так как тренер не любит русских
Известный агент Дэн Мильштейн заявил, что у форварда «Монреаля» Алекса Гальченюка начались проблемы
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Известный агент Дэн Мильштейн заявил, что у форварда «Монреаля» Алекса Гальченюка начались проблемы
23-летний форвард, переведенный в 4-е звено, является американцем белорусского происхождения.
«Дело не в Гальченюке, а в тренере. Он никогда не умел работать с российскими игроками. В прошлом сезоне он возглавил самый русский клуб НХЛ. Сейчас все они, кроме одного, покинули команду», — написал Мильштейн в Твиттере. Однако, позже он удалил свои сообщения.