(Не)посвященный в рыцари. Почему отъезд Шипачева в НХЛ — не ошибка
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему попытка Вадима Шипачева пробиться в НХЛ заслуживает уважения вне зависимости от ее итогов.
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему попытка Вадима Шипачева пробиться в НХЛ заслуживает уважения вне зависимости от ее итогов.
Я никогда не призывал
У каждого спортсмена — своя история, свои обстоятельства, свои желания и принципы. Александр Радулов стал тем Радуловым, которого мы знаем, именно в КХЛ, и к нему совершенно не подходит формулировка «он зря убежал из «Нэшвилла».
Но так же нелепо, если не в большей степени, чем попытки вытолкнуть того или иного хоккеиста за океан, выглядит скоропалительный вывод о том, что Вадим Шипачев чуть ли не погубил свою карьеру, решившись на отъезд в Северную Америку. Хор голосов, который твердит пресловутое «зря», а
Шипачев неожиданно затмил в информационного пространстве и переставшего забивать Овечкина, и забуксовавшего Радулова, и феерического Кучерова. Весь российский хоккейный мир с разной степенью вовлеченности ждет, одна часть —
Шипачев и его агент сделали ключевую промашку: они выбрали команду, в которой сами не знали, нужен им россиянин или нет. Панарина в «Чикаго» еще на первой предсезонке поставили к Кейну, Дадонова во «Флориде» — к Юбердо и Баркову, а вот Вадим угодил в банду молодых и
Я не знаю, что будет с Шипачевым дальше. Может, он весь год просидит в запасе «Вегаса» или даже поскитается по городам и весям Америки в АХЛ. Может, его обменяют в условный «Монреаль», и там еще ждет
Но я точно знаю, что все это было не зря и что другой вариант — остаться в России только исходя из принципа «в НХЛ тяжело» — мог бы стать для Шипачева равносильным карьерному самоубийству.
Если хоккеист не хочет выходить из зоны комфорта, если его устраивает статус первого парня даже большой деревни — в этом нет ничего постыдного, и некоторым звездам КХЛ, которых иногда обвиняют в трусости, не за что оправдываться. Но если игрок уже не первый сезон думает об НХЛ и остается в России еще на год лишь
Пхенчхан? Как отметил в летнем интервью «СЭ» сам Шипачев, «Олимпиада — мечта каждого. Но “Вегас” — мой последний шанс попасть в НХЛ».
Мечта против супермечты. Извините, все те, кто рассчитывал на иное.
«Вегас» с его переизбыточной заявкой,
Так что не будем спешить с выводами. Этим летом у Шипачева был последний шанс уехать в НХЛ. Но последний шанс заиграть за океаном еще точно не потерян. И вся это было точно не зря.