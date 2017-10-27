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13:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

(Не)посвященный в рыцари. Почему отъезд Шипачева в НХЛ — не ошибка

Корреспондент «СЭ» объясняет, почему попытка Вадима Шипачева пробиться в НХЛ заслуживает уважения вне зависимости от ее итогов.

Источник: Спорт-Экспресс

Я никогда не призывал какого-то хоккеиста уезжать за океан только на том сомнительном основании, что там — райские кущи, а у нас — как-то не совсем. Так же, как я никогда не понимал маниакального желания отправить любого нашего футболиста играть в Европу, что якобы должны по мановению волшебной палочки вырастить для России настоящих, а не местечкового масштаба, звезд.

У каждого спортсмена — своя история, свои обстоятельства, свои желания и принципы. Александр Радулов стал тем Радуловым, которого мы знаем, именно в КХЛ, и к нему совершенно не подходит формулировка «он зря убежал из «Нэшвилла».

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Но так же нелепо, если не в большей степени, чем попытки вытолкнуть того или иного хоккеиста за океан, выглядит скоропалительный вывод о том, что Вадим Шипачев чуть ли не погубил свою карьеру, решившись на отъезд в Северную Америку. Хор голосов, который твердит пресловутое «зря», а где-то даже злорадствует над российским форвардом (мол, куда он, такой мягкий и техничный, собрался), ширится день ото дня.

Шипачев неожиданно затмил в информационного пространстве и переставшего забивать Овечкина, и забуксовавшего Радулова, и феерического Кучерова. Весь российский хоккейный мир с разной степенью вовлеченности ждет, одна часть — хэппи-энда, другая — провала, чем же закончится недолгий роман Вадима с клубом из Города грехов.

Шипачев и его агент сделали ключевую промашку: они выбрали команду, в которой сами не знали, нужен им россиянин или нет. Панарина в «Чикаго» еще на первой предсезонке поставили к Кейну, Дадонова во «Флориде» — к Юбердо и Баркову, а вот Вадим угодил в банду молодых и по-хорошему злых парней, где привычный ему хоккей совсем не приветствуется. Но выбор клуба — это единственная ошибка. А вот сам факт отъезда — совсем другая история.

Я не знаю, что будет с Шипачевым дальше. Может, он весь год просидит в запасе «Вегаса» или даже поскитается по городам и весям Америки в АХЛ. Может, его обменяют в условный «Монреаль», и там еще ждет какое-то жесточайшее фиаско.

Но я точно знаю, что все это было не зря и что другой вариант — остаться в России только исходя из принципа «в НХЛ тяжело» — мог бы стать для Шипачева равносильным карьерному самоубийству.

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Если хоккеист не хочет выходить из зоны комфорта, если его устраивает статус первого парня даже большой деревни — в этом нет ничего постыдного, и некоторым звездам КХЛ, которых иногда обвиняют в трусости, не за что оправдываться. Но если игрок уже не первый сезон думает об НХЛ и остается в России еще на год лишь из-за удивительного регламента, заставляющего подавать заявление о расторжении контракта за 15 (!) месяцев до этого момента, а между делом выигрывает два чемпионских титула, доминируя с партнерами как в регулярке, так и плей-офф, то разве у него есть варианты?

Пхенчхан? Как отметил в летнем интервью «СЭ» сам Шипачев, «Олимпиада — мечта каждого. Но “Вегас” — мой последний шанс попасть в НХЛ».

Мечта против супермечты. Извините, все те, кто рассчитывал на иное.

«Вегас» с его переизбыточной заявкой, агент-недотепа, Джордж Макфи сам по себе, дорогой контракт как тормоз быстрого обмена, 30-летний возраст — все против Шипачева. В «Голден Найтс» россиянина так и не захотели посвятить в «рыцари». Но даже с учетом его игровых недостатков, «европейскости» стиля, неужели можно, находясь в здравом уме и твердой памяти, считать Вадима игроком не уровня НХЛ, который не имеет шансов закрепиться в лиге? Смешно.

Так что не будем спешить с выводами. Этим летом у Шипачева был последний шанс уехать в НХЛ. Но последний шанс заиграть за океаном еще точно не потерян. И вся это было точно не зря.

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