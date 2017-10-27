ЛеБрюн: Агент Шипачёва за сутки говорил с 12 клубами, не вижу большого интереса
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Вегас Голден Найтс» Вадимом Шипачёвым.
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Вегас Голден Найтс» Вадимом Шипачёвым.
Ранее стало известно, что клуб ищет варианты обмена игрока, а пока второй раз в сезоне отправил его в
«Агент Шипачёва Петр Свобода разговаривал примерно с 12 клубами за последние сутки, пытаясь договориться об обмене. Не заметно, чтобы к Шипачёву был большой интерес. Знаю, что одна команда проявляла умеренный интерес, потому что подписной бонус в $ 2 млн “Вегас” уже заплатил. Не уверен, что обмен состоится», — сказал ЛеБрюн в эфире TSN.