ЛеБрюн: Агент Шипачёва за сутки говорил с 12 клубами, не вижу большого интереса

Ранее стало известно, что клуб ищет варианты обмена игрока, а пока второй раз в сезоне отправил его в фарм-клуб. Первый раз это произошло перед стартом регулярного чемпионата, и Шипачёв пропустил первые четыре матча команды. Он провёл в НХЛ три игры и забил один гол. Россиянин весной подписал с клубом двухлетний контракт на $ 9 млн.