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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

ЛеБрюн: Агент Шипачёва за сутки говорил с 12 клубами, не вижу большого интереса

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Вегас Голден Найтс» Вадимом Шипачёвым.

Источник: AP 2017

Ранее стало известно, что клуб ищет варианты обмена игрока, а пока второй раз в сезоне отправил его в фарм-клуб. Первый раз это произошло перед стартом регулярного чемпионата, и Шипачёв пропустил первые четыре матча команды. Он провёл в НХЛ три игры и забил один гол. Россиянин весной подписал с клубом двухлетний контракт на $ 9 млн.

«Агент Шипачёва Петр Свобода разговаривал примерно с 12 клубами за последние сутки, пытаясь договориться об обмене. Не заметно, чтобы к Шипачёву был большой интерес. Знаю, что одна команда проявляла умеренный интерес, потому что подписной бонус в $ 2 млн “Вегас” уже заплатил. Не уверен, что обмен состоится», — сказал ЛеБрюн в эфире TSN.

Вегас Голден Найтс
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