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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

OHL. Вратарь «Бэрри Кольтс» Лазарев сыграл на 0 и одержал 8-ю победу в 10 играх

В матче регулярного чемпионата OHL «Бэрри Кольтс» дома разгромил «Гамильтон Бульдогз» — 6:0.

Российский вратарь «Кольтс» Леонид Лазарев сыграл на ноль при 37 отражённых бросках. Он был признан первой звездой матча.

Это второй сухой матч российского хоккеиста в текущем сезоне. Всего же в 10 матчах текущего регулярного чемпионата OHL на счету Леонида Лазарева 8 побед.

Одноклубник Лазарева Алексей Липанов отметился голевым пасом при показателе полезности «+1».

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