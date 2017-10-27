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OHL. Вратарь «Бэрри Кольтс» Лазарев сыграл на 0 и одержал 8-ю победу в 10 играх
В матче регулярного чемпионата OHL «Бэрри Кольтс» дома разгромил «Гамильтон Бульдогз» — 6:0.
В матче регулярного чемпионата OHL «Бэрри Кольтс» дома разгромил «Гамильтон Бульдогз» — 6:0.
Российский вратарь «Кольтс» Леонид Лазарев сыграл на ноль при 37 отражённых бросках. Он был признан первой звездой матча.
Это второй сухой матч российского хоккеиста в текущем сезоне. Всего же в 10 матчах текущего регулярного чемпионата OHL на счету Леонида Лазарева 8 побед.
Одноклубник Лазарева Алексей Липанов отметился голевым пасом при показателе полезности «+1».