Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь топ-менеджера Сбербанка уехала воевать в Донбасс
Назван лучший способ мыть фрукты
Спасатели заметили воздушные пузыри в районе пропажи Ми-8
Кадыров отреагировал на обвинения Киева в покушении на Мосийчука
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Югра
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс6
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Барыс
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз5
Даллас Старз4
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд6
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс0
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз5
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз8
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз2
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ2
Виннипег Джетс1
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России
«Реал» обыграл клуб третьего дивизиона благодаря двум пенальти
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова

Обзор игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Источник: Спорт-Экспресс

БУЧНЕВИЧ ВЫШЕЛ ИЗ ТЕНИ

После худшего старта со времен Второй мировой только ленивый не плевался при виде виноватой физиономии Алена Виньо, оправдывающего очередную неудачу злым роком. В этом сезоне «синерубашечники» предстали командой без характера: стоит сопернику поразить их ворота, считай, победа — в кармане. Наставник наладил разве что скоростной вход в зону соперника, однако многочисленные потери ведут к обрезам. Лучшие времена 35-летнего Лундквиста давно позади: швед пропускает в среднем более трех шайб за игру, отражая менее 90 процентов бросков.

Павел Бучневич не слишком выделяется на безрадостной картине из Манхэттена. С начала сезона он успел откатать со всеми возможными партнерами. Россиянин здорово смотрелся в стартовом сочетании и регулярно ассистировал Крайдеру и Зибанежаду, однако невысокая реализация побуждала тренеров искать другого применения череповецкому таланту. От матча к матчу его время в равных составах падало, однако Павла выпускают в большинстве. Именно после розыгрыша лишнего он открыл счет голам полторы недели назад, а в сегодняшней встрече с «Аризоной» утроил счетчик в равных составах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бучневичу и австрийцу Грабнеру достался дебютант Бу Нивес, с ходу набравщий три очка. Последний голевой пас он выдал на Бучневича, который оформил свой первый дубль в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

НАПАРНИКИ

За 25-летнюю историю в «Тампе» блистало множество связок, но самой результативной остается дуэт Мартена Сан-Луи и Стивена Стэмкоса. Один из творцов Кубка Стэнли-2004 быстро нашел общий язык с символом обновления «Молний», после чего они долго выходили в одной тройке и за четыре года набрали для команды 667 (287+380) очков. Конечно, Никиту Кучерова трудно сравнить с завершившим карьеру предшественником. Однако потенциально лучший снайпер НХЛ вполне подходит на эту роль по мнению своего капитана: «С Кучем понимали друг друга с полуслова, как раньше с Мартеном. Такую химию трудно встретить в нашей лиге».

«Видел, как взаимодействовали Стэмкос и Сан-Луи, поэтому был готов к любой возможной ситуации — все они у меня в голове, — заявил Кучеров. — Я посмотрел видео, да и сами парни мне многое рассказали». Еще в прошлой регулярке новые звезды «Тампы» организовали конвейер по производству очков. Парни набрали 41 (17+24) результативных балла на двоих в 17 матчах, пока центрфорварда не подкосила длительная травма.

Во время загрузки произошла ошибка.

Летом Никита много работал над броском и в результате увеличил стрелковую нагрузку с 3,3 до 3,6 за матч. Стэмкос и Кучеров довели взаимопонимание до абсолютного, и это подтверждают 40 очков на двоих и солидный отрыв от конкурентов. Даже в не самый успешный для «Тампы» день «Детройту» пришлось не сладко — пожары в обороне «Крыльев» мгновенно трансформировались в угрозу воротам Ховарда. Главная связка «Лайтнинг» выстрелила дважды, а напоследок Кучеров еще поддел между ног ветерана Зеттерберга.

НАСЛЕДНИК ПРОНОВО УЛОЖИЛ СЕРГАЧЕВА

Стоило Михаилу Сергачеву облегченно вздохнуть после 10-й игры, гарантировавшей ему полноценный сезон в НХЛ, как уже на старте домашней серии нашего защитника ожидало боевое крещение. Энхаэловец в третьем поколении Энтони Манта из «Детройта», чей дед Андре Проново брал четыре Кубка Стэнли с «Монреалем», не оценил прогресс набирающего очки в четырех матчах кряду россиянина и жестко вбил его в борт во втором периоде на Amalie Arena.

Мгновения спустя россиянин толкнул соперника клюшкой в спину. Манта моментально сбросил краги и тремя быстрыми ударами отправил в партер не успевшего среагировать Сергачева. Несмотря на такую встряску, Джон Купер выпускал его в большинстве, и в очередном розыгрыше Михаил продлил свою результативную серию. Однако в концовке молодой нижнекамец не сдержал эмоций, и его удаление привело к голу Нильсена и штурму «Ред Уингз» до последних секунд.

ЩЕРБАК СЛОМАЛСЯ

Единственный россиянин в системе «Канадиенс» старается изо всех сил, но уже во втором матче после приезда из «Лаваля» его настигла травма. Самоотверженно пустившись в единоборство, Никита Щербак неудачно приземлился на колено. Прихрамывая на левую ногу, наш крайний форвард отправился в раздевалку, однако нашел силы вернуться по ходу второго периода. Однако, выйдя на пару смен и посоветовавшись с доктором, 21-летний форвард окончательно ушел в подтрибунку. Мишель Террьен пока не упоминал о последствиях повреждения, однако пожелаем Никите скорейшего выздоровления. Его наверняка будут ждать и в штабе «Монреаля», который накануне безвольно продул «Лос-Анджелесу».

ГОДОВЩИНА

В этот день ровно 27 лет назад (26 октября 1990 года) легендарный Уэйн Гретцки взял рубеж в 2000 очков. В первом периоде матча против «Виннипег Джетс» (2:6) в Манитобе он ассистировал партнеру по «Кингз» Томасу Сандстрему. На тот момент в активе звездного центра было 634 голов и 1316 передач в 857 играх.

КОГДА РАДУЛОВА МАЛО

Стоило Кену Хитчкоку сослать Александра Радулова в третью тройку, как тот сразу выдал лучший матч сезона, но для победы «Далласу» этого оказалось недостаточно. Именно он напрямую поучаствовал в победной шайбе «Ойлерз», нечаянно превратив бросок Мэтта Беннинга в неберущийся для Бишопа.

По ходу встречи наставник осознал, что россиянин принесет больше пользы в стартовом сочетании, и воссоединил его с Тайлером Сегином и Джейми Бенном. Спустя пару смен результат пришел — Александр обыгрался с капитаном, а тот поразил ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

В большинстве он остается незаменимым. Но если ранее неустанно выводил на бросок партнеров, то сегодня все случилось в точности до наоборот. Сегин блестяще подобрал время и место, чтобы Радулов забросил свою первую полноценную шайбу за техасцев (дебютная зашла в пустые ворота. — Прим. «СЭ»). Могла зайти и третья, но на ее пути встал Кэм Талбот, которого правда переиграл Бенн мгновенье спустя.

ФИАСКО «ВАШИНГТОНА»

Выезд по Западной Канаде для «Кэпс» стартовал весьма мрачно. Без приболевшего Никласа Бэкстрема «Вашингтон» выглядел разобранным и дезорганизованным. Александр Овечкин ни разу не бросил в первые 20 минут и всего трижды — за весь матч. Позитивными хоть и с выделялись действия Евгения Кузнецова, во всяком случае, просветление во втором отрезке вернуло команде желание бороться. Сам же «Кузя» забросил дебютную шайбу в сезоне, став к тому же и лучшим бомбардиром команды.

В отсутствие Мэтта Нисканена в защитной линии продолжаются эксперименты с тремя новичками и Дмитрием Орловым в главной роли. Филип Грубауэр весьма плох в роли бэкапа. Результатом стали чересчур робкие действия в единоборствах и на своем пятаке, за что ни один соперник не прощает. Трижды четко сработала спецбригада «Кэнакс», до этого шедшая 29-м по реализации лишнего. Дерек Дорсетт сначала обокрал Орлова, а в итоге отметился дублем.

ЦИФРЫ

Победная шайба в матче с «Виннипегом» (2:1 ОТ) стала 300-й в НХЛ для Фила Кессела. Американца признавали настоящим снайпером и трудягой, где бы он ни выступал. Задрафтовавшему его «Бостону» форвард преподнес 66 голов, на сезоны в «Торонто» пришлась 181 шайба, а 53 точных броска он нанес по воротам соперников «Питтсбурга». К юбилейной дате коллеги из Sportsnet вспомнили все вехи его карьеры от хот-догового скандала до выдвижения в президенты.

Во время загрузки произошла ошибка.

1000-й матч в НХЛ провел форвард «Рейнджерс» Рик Нэш. Первый номер драфта-2002 проводит 15-й сезон в карьере (в первые 9 лет он выступал за «Коламбус» и стал автором 12 рекордов клуба из Огайо). В 33 года он выиграл два индивидуальных приза лиги и шесть раз выступил на матчах звезд. Тем временем его партнер Марк Стаал провел 700-ю встречу в регулярных чемпионатах.

Половину пути Нэша прошел Джонатан Куик, который стал первым вратарем в истории «Лос-Анджелеса», покорившим эту отметку. В отличие от канадца, голкипер дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2012 и 2014), причем в первый раз став его MVP. За 10 блистательных лет в НХЛ уроженец юга штата Коннектикут зарекомендовал себя как законодатель вратарских мод в лиге.

Результативный балл номер 1378 позволил прославленному форварду «Сан-Хосе» Джо Торнтону догнать Яри Курри в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Канадец вместе с нынешним генеральным менеджером «Йокерита» делят 20-е место рейтинга.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России
«Реал» обыграл клуб третьего дивизиона благодаря двум пенальти
Мартина Хингис прокомментировала решение завершить карьеру
Наполеон, негодяй, москвич. Скандалы с участием судьи Мешкова
Вынесен вердикт по наказанию Неймара за удаление в матче Лиги 1
ТВ: Шипачев будет играть в АХЛ пока агент ищет клуб для обмена
Спорт-Экспресс
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Собчак не помогла шоу Малахова опередить «Пусть говорят» Зрители отдали предпочтение передаче, в которой обсуждались отношения Армена Джигарханяна и его супруги
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь