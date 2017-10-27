Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова

Источник: Спорт-Экспресс

БУЧНЕВИЧ ВЫШЕЛ ИЗ ТЕНИ

После худшего старта со времен Второй мировой только ленивый не плевался при виде виноватой физиономии Алена Виньо, оправдывающего очередную неудачу злым роком. В этом сезоне «синерубашечники» предстали командой без характера: стоит сопернику поразить их ворота, считай, победа — в кармане. Наставник наладил разве что скоростной вход в зону соперника, однако многочисленные потери ведут к обрезам. Лучшие времена 35-летнего Лундквиста давно позади: швед пропускает в среднем более трех шайб за игру, отражая менее 90 процентов бросков.

Павел Бучневич не слишком выделяется на безрадостной картине из Манхэттена. С начала сезона он успел откатать со всеми возможными партнерами. Россиянин здорово смотрелся в стартовом сочетании и регулярно ассистировал Крайдеру и Зибанежаду, однако невысокая реализация побуждала тренеров искать другого применения череповецкому таланту. От матча к матчу его время в равных составах падало, однако Павла выпускают в большинстве. Именно после розыгрыша лишнего он открыл счет голам полторы недели назад, а в сегодняшней встрече с «Аризоной» утроил счетчик в равных составах.

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Бучневичу и австрийцу Грабнеру достался дебютант Бу Нивес, с ходу набравщий три очка. Последний голевой пас он выдал на Бучневича, который оформил свой первый дубль в НХЛ.

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НАПАРНИКИ

За 25-летнюю историю в «Тампе» блистало множество связок, но самой результативной остается дуэт Мартена Сан-Луи и Стивена Стэмкоса. Один из творцов Кубка Стэнли-2004 быстро нашел общий язык с символом обновления «Молний», после чего они долго выходили в одной тройке и за четыре года набрали для команды 667 (287+380) очков. Конечно, Никиту Кучерова трудно сравнить с завершившим карьеру предшественником. Однако потенциально лучший снайпер НХЛ вполне подходит на эту роль по мнению своего капитана: «С Кучем понимали друг друга с полуслова, как раньше с Мартеном. Такую химию трудно встретить в нашей лиге».

I uhhhh don't have a good reason why Ericsson would stand up at the blue line against Kucherov with zero support pic.twitter.com/ETYoB00xbC — Prashanth Iyer (@iyer_prashanth) 26 октября 2017 г.

«Видел, как взаимодействовали Стэмкос и Сан-Луи, поэтому был готов к любой возможной ситуации — все они у меня в голове, — заявил Кучеров. — Я посмотрел видео, да и сами парни мне многое рассказали». Еще в прошлой регулярке новые звезды «Тампы» организовали конвейер по производству очков. Парни набрали 41 (17+24) результативных балла на двоих в 17 матчах, пока центрфорварда не подкосила длительная травма.

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Летом Никита много работал над броском и в результате увеличил стрелковую нагрузку с 3,3 до 3,6 за матч. Стэмкос и Кучеров довели взаимопонимание до абсолютного, и это подтверждают 40 очков на двоих и солидный отрыв от конкурентов. Даже в не самый успешный для «Тампы» день «Детройту» пришлось не сладко — пожары в обороне «Крыльев» мгновенно трансформировались в угрозу воротам Ховарда. Главная связка «Лайтнинг» выстрелила дважды, а напоследок Кучеров еще поддел между ног ветерана Зеттерберга.

НАСЛЕДНИК ПРОНОВО УЛОЖИЛ СЕРГАЧЕВА

Стоило Михаилу Сергачеву облегченно вздохнуть после 10-й игры, гарантировавшей ему полноценный сезон в НХЛ, как уже на старте домашней серии нашего защитника ожидало боевое крещение. Энхаэловец в третьем поколении Энтони Манта из «Детройта», чей дед Андре Проново брал четыре Кубка Стэнли с «Монреалем», не оценил прогресс набирающего очки в четырех матчах кряду россиянина и жестко вбил его в борт во втором периоде на Amalie Arena.

Мгновения спустя россиянин толкнул соперника клюшкой в спину. Манта моментально сбросил краги и тремя быстрыми ударами отправил в партер не успевшего среагировать Сергачева. Несмотря на такую встряску, Джон Купер выпускал его в большинстве, и в очередном розыгрыше Михаил продлил свою результативную серию. Однако в концовке молодой нижнекамец не сдержал эмоций, и его удаление привело к голу Нильсена и штурму «Ред Уингз» до последних секунд.

What a fake by Sergachev on Larkin to create space at the blue line pic.twitter.com/jXCJZDiVcR — Prashanth Iyer (@iyer_prashanth) 27 октября 2017 г.

ЩЕРБАК СЛОМАЛСЯ

Nikita Scherbak limped to the locker room after this play along the boards pic.twitter.com/M4HuFD2gWK — Scott Matla (@scottmatla) 27 октября 2017 г.

Единственный россиянин в системе «Канадиенс» старается изо всех сил, но уже во втором матче после приезда из «Лаваля» его настигла травма. Самоотверженно пустившись в единоборство, Никита Щербак неудачно приземлился на колено. Прихрамывая на левую ногу, наш крайний форвард отправился в раздевалку, однако нашел силы вернуться по ходу второго периода. Однако, выйдя на пару смен и посоветовавшись с доктором, 21-летний форвард окончательно ушел в подтрибунку. Мишель Террьен пока не упоминал о последствиях повреждения, однако пожелаем Никите скорейшего выздоровления. Его наверняка будут ждать и в штабе «Монреаля», который накануне безвольно продул «Лос-Анджелесу».

ГОДОВЩИНА

В этот день ровно 27 лет назад (26 октября 1990 года) легендарный Уэйн Гретцки взял рубеж в 2000 очков. В первом периоде матча против «Виннипег Джетс» (2:6) в Манитобе он ассистировал партнеру по «Кингз» Томасу Сандстрему. На тот момент в активе звездного центра было 634 голов и 1316 передач в 857 играх.

КОГДА РАДУЛОВА МАЛО

Стоило Кену Хитчкоку сослать Александра Радулова в третью тройку, как тот сразу выдал лучший матч сезона, но для победы «Далласу» этого оказалось недостаточно. Именно он напрямую поучаствовал в победной шайбе «Ойлерз», нечаянно превратив бросок Мэтта Беннинга в неберущийся для Бишопа.

Matt Benning cranks a slap shot home past Ben Bishop to win it late for the Oilers! pic.twitter.com/RMk3mzaeav — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 октября 2017 г.

По ходу встречи наставник осознал, что россиянин принесет больше пользы в стартовом сочетании, и воссоединил его с Тайлером Сегином и Джейми Бенном. Спустя пару смен результат пришел — Александр обыгрался с капитаном, а тот поразил ворота.

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В большинстве он остается незаменимым. Но если ранее неустанно выводил на бросок партнеров, то сегодня все случилось в точности до наоборот. Сегин блестяще подобрал время и место, чтобы Радулов забросил свою первую полноценную шайбу за техасцев (дебютная зашла в пустые ворота. — Прим. «СЭ»). Могла зайти и третья, но на ее пути встал Кэм Талбот, которого правда переиграл Бенн мгновенье спустя.

ФИАСКО «ВАШИНГТОНА»

Выезд по Западной Канаде для «Кэпс» стартовал весьма мрачно. Без приболевшего Никласа Бэкстрема «Вашингтон» выглядел разобранным и дезорганизованным. Александр Овечкин ни разу не бросил в первые 20 минут и всего трижды — за весь матч. Позитивными хоть и с выделялись действия Евгения Кузнецова, во всяком случае, просветление во втором отрезке вернуло команде желание бороться. Сам же «Кузя» забросил дебютную шайбу в сезоне, став к тому же и лучшим бомбардиром команды.

В отсутствие Мэтта Нисканена в защитной линии продолжаются эксперименты с тремя новичками и Дмитрием Орловым в главной роли. Филип Грубауэр весьма плох в роли бэкапа. Результатом стали чересчур робкие действия в единоборствах и на своем пятаке, за что ни один соперник не прощает. Трижды четко сработала спецбригада «Кэнакс», до этого шедшая 29-м по реализации лишнего. Дерек Дорсетт сначала обокрал Орлова, а в итоге отметился дублем.

ЦИФРЫ

Победная шайба в матче с «Виннипегом» (2:1 ОТ) стала 300-й в НХЛ для Фила Кессела. Американца признавали настоящим снайпером и трудягой, где бы он ни выступал. Задрафтовавшему его «Бостону» форвард преподнес 66 голов, на сезоны в «Торонто» пришлась 181 шайба, а 53 точных броска он нанес по воротам соперников «Питтсбурга». К юбилейной дате коллеги из Sportsnet вспомнили все вехи его карьеры от хот-догового скандала до выдвижения в президенты.

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1000-й матч в НХЛ провел форвард «Рейнджерс» Рик Нэш. Первый номер драфта-2002 проводит 15-й сезон в карьере (в первые 9 лет он выступал за «Коламбус» и стал автором 12 рекордов клуба из Огайо). В 33 года он выиграл два индивидуальных приза лиги и шесть раз выступил на матчах звезд. Тем временем его партнер Марк Стаал провел 700-ю встречу в регулярных чемпионатах.

Together we congratulate #NYR Rick Nash for playing in his 1000th @NHL game! Congrats Nasher! pic.twitter.com/1G7pwfnbqZ — New York Rangers (@NYRangers) 26 октября 2017 г.

Половину пути Нэша прошел Джонатан Куик, который стал первым вратарем в истории «Лос-Анджелеса», покорившим эту отметку. В отличие от канадца, голкипер дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2012 и 2014), причем в первый раз став его MVP. За 10 блистательных лет в НХЛ уроженец юга штата Коннектикут зарекомендовал себя как законодатель вратарских мод в лиге.

Результативный балл номер 1378 позволил прославленному форварду «Сан-Хосе» Джо Торнтону догнать Яри Курри в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Канадец вместе с нынешним генеральным менеджером «Йокерита» делят 20-е место рейтинга.