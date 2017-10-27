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10:42 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ, Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 27 октября. «Ванкувер» победил «Вашингтон» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне, отличившись с передачи Александра Овечкина.

Источник: AP 2017

В составе «Ванкувера» голы забили Томаш Ванек (13-я минута), Бо Хорват (16), Маркус Гранлунд (19), Свен Бертчи (30, 51) и Дерек Дорсетт (35). У «Вашингтона» отличились Кузнецов (36) и Чэндлер Стивенсон (58). Лучшим игроком встречи был признан Бертчи, второй звездой стал Хорват, третьей — форвард «Ванкувера» Брок Бессер, отдавший три результативные передачи.

Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне, отличившись с передачи Овечкина. Всего на счету Кузнецова теперь 13 очков (1 гол + 12 передач) в 10 матчах. Овечкин отдал вторую голевую передачу в текущем чемпионате, набрав 12-е очко (10+2).

Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров также отметился результативной передачей за 11 минут 15 секунд на площадке. Бурмистров, летом перешедший в «Ванкувер», набрал 5 очков (1+4) в девяти играх сезона-2017/18.

«Вашингтон» потерпел пятое поражение в основное время и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 9 очков из 20 возможных. «Ванкувер» поднялся на четвертую строчку в таблице на Западе, набрав 13 очков после 10 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Вашингтон» в гостях сыграет против «Эдмонтона», «Ванкувер» 30 октября дома встретится с «Далласом».

Ванкувер Кэнакс 6:2
(3:0, 2:1, 1:1)
Вашингтон Кэпиталз
27.10.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Барри Тротц
Вратари
Андерс Нильссон Брэден Холтби 35:00 (Ф. Грубауэр 35:00)
1-й период
Кристиан Дьос 07:39
12:53 Томас Ванек (Сэм Ганье, А. Бурмистров)
Евгений Кузнецов 13:38
15:03 Бо Хорват (С. Берчи, Б. Бозер)
18:43 Маркус Гранлунд (Д. Дорсетт)
2-й период
Тэйлор Чорни 28:16
29:41 Свен Берчи (Д. Пулио, Б. Бозер)
31:16 Сэм Ганье
35:00 Дерек Дорсетт (К. Танев, Б. Саттер)
Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дж. Карлсон) 35:17
3-й период
48:22 Эрик Гудбрэнсон
Том Уилсон 48:22
Том Уилсон 48:22
Том Уилсон 48:22
Том Уилсон 48:22
50:29 Свен Берчи (Бо Хорват, Б. Бозер)
51:25 Сэм Ганье
Александр Овечкин 51:56
54:38 Алекс Бига
Чендлер Стивенсон (Дж. Бигл, М. Боуи) 57:52
Статистика
11 Штрафное время 27
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Берчи (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Б. Бозер (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
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