«Ванкувер» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ, Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне

Источник: AP 2017

В составе «Ванкувера» голы забили Томаш Ванек (13-я минута), Бо Хорват (16), Маркус Гранлунд (19), Свен Бертчи (30, 51) и Дерек Дорсетт (35). У «Вашингтона» отличились Кузнецов (36) и Чэндлер Стивенсон (58). Лучшим игроком встречи был признан Бертчи, второй звездой стал Хорват, третьей — форвард «Ванкувера» Брок Бессер, отдавший три результативные передачи.

Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне, отличившись с передачи Овечкина. Всего на счету Кузнецова теперь 13 очков (1 гол + 12 передач) в 10 матчах. Овечкин отдал вторую голевую передачу в текущем чемпионате, набрав 12-е очко (10+2).

Российский форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров также отметился результативной передачей за 11 минут 15 секунд на площадке. Бурмистров, летом перешедший в «Ванкувер», набрал 5 очков (1+4) в девяти играх сезона-2017/18.