Гол и две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

Источник: AP 2017

В составе «Далласа» голами отметились Джейми Бенн (12-я, 37-я минуты), Радулов (23) и Эса Линделл (51). У «Эдмонтона» шайбы забросили Коннор Макдэвид (11), Патрик Марун (20), Райан Ньюджент-Хопкинс (34, 53) и Мэтт Беннинг (58). После игры Радулов был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Ньюджент-Хопкинс, третьей звездой — немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отдавший в матче три результативные передачи.

Радулов провел на площадке 20 минут 46 секунд и нанес четыре броска, один из которых стал голевым. Кроме того, в его активе две результативные передачи, один силовой прием и заблокированный бросок соперников.

В свою очередь российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел шестую игру в составе команды в текущем регулярном чемпионате, не сумев отличиться результативными действиями. На счету 23-летнего форварда два броска, три силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Далласа» за 7 минут и 12 секунд на площадке.