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10:27 (мск), источник: ТАСС

Гол и две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

ТАСС, 27 октября. «Даллас» уступил «Эдмонтону» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Александр Радулов впервые в составе «Далласа» набрал более двух очков за игру, забросив шайбу и отдав две результативные передачи.

Источник: AP 2017

В составе «Далласа» голами отметились Джейми Бенн (12-я, 37-я минуты), Радулов (23) и Эса Линделл (51). У «Эдмонтона» шайбы забросили Коннор Макдэвид (11), Патрик Марун (20), Райан Ньюджент-Хопкинс (34, 53) и Мэтт Беннинг (58). После игры Радулов был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Ньюджент-Хопкинс, третьей звездой — немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отдавший в матче три результативные передачи.

Радулов провел на площадке 20 минут 46 секунд и нанес четыре броска, один из которых стал голевым. Кроме того, в его активе две результативные передачи, один силовой прием и заблокированный бросок соперников.

В свою очередь российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел шестую игру в составе команды в текущем регулярном чемпионате, не сумев отличиться результативными действиями. На счету 23-летнего форварда два броска, три силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Далласа» за 7 минут и 12 секунд на площадке.

«Эдмонтон» одержал третью победу в девяти матчах сезона-2017/18 и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков из 18 возможных. «Даллас» занимает восьмую строчку в таблице Запада (10 очков после 10 игр). В следующем матче в ночь на субботу «Даллас» в гостях встретится с «Калгари», «Эдмонтон» 28 октября сыграет дома против «Вашингтона».

Эдмонтон Ойлерз 5:4
(2:1, 1:2, 2:1)
Даллас Старз
27.10.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Кен Хичкок
Вратари
Кэм Тэлбот Бен Бишоп 59:00
1-й период
Марк Мето 02:56
08:22 Райан Стром
10:31 Коннор Макдэвид (Р. Стром, Л. Драйзайтль)
Джейми Бенн (А. Радулов, Д. Хэмьюс) 11:34
19:35 Патрик Марун (Д. Нерс, Л. Драйзайтль)
2-й период
21:53 Марк Летестю
Александр Радулов (Т. Сегин, Д. Шор) 22:58
33:46 Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Расселл, М. Лучич)
33:55 Эрик Грайба
Антуан Руссель 33:55
34:42 Дрейк Каджула
Джейми Бенн (А. Радулов, Й. Клингберг) 36:19
Мартин Ганзал 37:34
3-й период
43:03 Коннор Макдэвид
Тайлер Сегин 46:09
48:37 Дарнелл Нерс
Эса Линделл (Дж. Спецца, Д. Хэмьюс) 50:25
52:16 Райан Ньюджент-Хопкинс (М. Лучич)
57:33 Мэттью Беннинг (Д. Нерс, Л. Драйзайтль)
Статистика
15 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), А. Радулов (Даллас Старз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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