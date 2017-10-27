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09:56 (мск), источник: Советский спорт

Дубль Дадонова помог «Флориде» разгромить «Анахайм»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Анахайм» завершился победой хозяев со счетом 8:3.

Источник: AP 2017

В составе победителей отличился российский нападающий Евгений Дадонов, который сделал дубль. Также забивали Радим Врбата (трижды) Оуэн Типпетт, Винсент Трочек и Александр Барков. У «Анахайма» голы в активе забивали Калле Коссила, Эндрю Кольяно и Логан Шоу.

«Флорида» набрала восемь очков и занимает 13-е место на Востоке. У «Анахайма» девять очков и 11-е место на Востоке.

Флорида Пантерз 8:3
(3:1, 3:0, 2:2)
Анахайм Дакс
27.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бугнер Рэнди Карлайл
Вратари
Джеймс Раймер Джон Гибсон 40:00 (Р. Берра 40:00-42:01, Р. Берра 42:18)
1-й период
01:04 Радим Врбата (К. Брикли, В. Трочек)
01:29 Алекс Петровик
04:23 Оуэн Типпетт (Дж. Макгинн, М. Матесон)
Калле Коссила (Л. Шоу, К. Вагнер) 06:24
Джош Мэнсон 15:53
17:24 Радим Врбата (Н. Бьюгстад)
18:41 Майкл Хэйли
Джош Мэнсон 18:41
2-й период
24:03 Винс Трочек (А. Петровик, К. Брикли)
28:27 Евгений Дадонов (А. Барков, Дж. Юбердо)
31:07 Майкл Хэйли
33:59 Иан Маккошен
35:37 Александр Барков (Д. Маккензи)
Крис Вагнер 38:47
3-й период
Эндрю Кольяно (Я. Сильверберг, А. Верметт) 42:18
48:39 Радим Врбата (К. Яндл, В. Трочек)
Логан Шоу (К. Вагнер, Д. Грант) 50:46
Кори Перри 51:24
57:19 Евгений Дадонов (А. Барков, Дж. Юбердо)
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Врбата (Флорида Пантерз), О. Типпетт (Флорида Пантерз), В. Трочек (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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