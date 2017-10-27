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Дубль Дадонова помог «Флориде» разгромить «Анахайм»
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Анахайм» завершился победой хозяев со счетом 8:3.
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Анахайм» завершился победой хозяев со счетом 8:3.
В составе победителей отличился российский нападающий Евгений Дадонов, который сделал дубль. Также забивали Радим Врбата (трижды) Оуэн Типпетт, Винсент Трочек и Александр Барков. У «Анахайма» голы в активе забивали Калле Коссила, Эндрю Кольяно и Логан Шоу.
«Флорида» набрала восемь очков и занимает 13-е место на Востоке. У «Анахайма» девять очков и 11-е место на Востоке.
|Флорида Пантерз
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8:3
(3:1, 3:0, 2:2)
|Анахайм Дакс
|Боб Бугнер
|Рэнди Карлайл
|Джеймс Раймер
|Джон Гибсон 40:00 (Р. Берра 40:00-42:01, Р. Берра 42:18)
|1-й период
|01:04
|Радим Врбата (К. Брикли, В. Трочек)
|01:29
|Алекс Петровик
|04:23
|Оуэн Типпетт (Дж. Макгинн, М. Матесон)
|Калле Коссила (Л. Шоу, К. Вагнер)
|06:24
|Джош Мэнсон
|15:53
|17:24
|Радим Врбата (Н. Бьюгстад)
|18:41
|Майкл Хэйли
|Джош Мэнсон
|18:41
|2-й период
|24:03
|Винс Трочек (А. Петровик, К. Брикли)
|28:27
|Евгений Дадонов (А. Барков, Дж. Юбердо)
|31:07
|Майкл Хэйли
|33:59
|Иан Маккошен
|35:37
|Александр Барков (Д. Маккензи)
|Крис Вагнер
|38:47
|3-й период
|Эндрю Кольяно (Я. Сильверберг, А. Верметт)
|42:18
|48:39
|Радим Врбата (К. Яндл, В. Трочек)
|Логан Шоу (К. Вагнер, Д. Грант)
|50:46
|Кори Перри
|51:24
|57:19
|Евгений Дадонов (А. Барков, Дж. Юбердо)
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Р. Врбата (Флорида Пантерз), О. Типпетт (Флорида Пантерз), В. Трочек (Флорида Пантерз)