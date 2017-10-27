«Тампа» обыграла «Детройт» в НХЛ благодаря шайбе и передаче Кучерова

Источник: AP 2017

Кучеров забросил первую шайбу своей команды на 17-й минуте, у «Тампы» также отличились Стивен Стэмкос (47-я минута) и Брэйдент Пойнт (58). В составе «Детройта» дублем отметился Франс Нильсен (15, 59). После игры Кучеров был признан первой звездой матча, второй звездой стал Стэмкос, третьей — российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 29 из 31 броска по воротам.

Кучеров сыграл в матче 20 минут 51 секунду, нанес семь бросков, забросил шайбу, отдал голевую передачу и совершил один силовой прием. Кучеров продлил результативную серию со старта чемпионата до 11 встреч, набрав в них 19 очков (12 шайб + 7 передач). Кроме того, капитан «Тампы» Стэмкос также набирал очки в каждом матче сезона-2017/18, на его счету пять шайб и 17 передач. Оба хоккеиста повторили рекордное достижение Мартена Сен-Луи, который в составе «Тампы» набирал очки в 11 матчах подряд со старта сезона-2009/10, тогда Сен-Луи забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.

Кроме того, свою результативную серию продлил 19-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, отдавший результативную передачу. Всего в активе Сергачева 10 очков (4 шайбы + 6 передач) в 11 играх, он неизменно набирает очки в пятой встрече подряд.

Клуб «Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, набрав 19 очков из 22 возможных. «Детройт» идет на 12-м месте на Востоке, имея в активе 9 очков после 11 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Детройт» в гостях встретится с «Флоридой», «Тампа-Бэй» на своей площадке сыграет против «Анахайма».