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09:50 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Детройт» в НХЛ благодаря шайбе и передаче Кучерова

ТАСС, 27 октября. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Детройт» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу, продлив собственную результативную серию до 11 матчей.

Источник: AP 2017

Кучеров забросил первую шайбу своей команды на 17-й минуте, у «Тампы» также отличились Стивен Стэмкос (47-я минута) и Брэйдент Пойнт (58). В составе «Детройта» дублем отметился Франс Нильсен (15, 59). После игры Кучеров был признан первой звездой матча, второй звездой стал Стэмкос, третьей — российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 29 из 31 броска по воротам.

Кучеров сыграл в матче 20 минут 51 секунду, нанес семь бросков, забросил шайбу, отдал голевую передачу и совершил один силовой прием. Кучеров продлил результативную серию со старта чемпионата до 11 встреч, набрав в них 19 очков (12 шайб + 7 передач). Кроме того, капитан «Тампы» Стэмкос также набирал очки в каждом матче сезона-2017/18, на его счету пять шайб и 17 передач. Оба хоккеиста повторили рекордное достижение Мартена Сен-Луи, который в составе «Тампы» набирал очки в 11 матчах подряд со старта сезона-2009/10, тогда Сен-Луи забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.

Кроме того, свою результативную серию продлил 19-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, отдавший результативную передачу. Всего в активе Сергачева 10 очков (4 шайбы + 6 передач) в 11 играх, он неизменно набирает очки в пятой встрече подряд.

Клуб «Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, набрав 19 очков из 22 возможных. «Детройт» идет на 12-м месте на Востоке, имея в активе 9 очков после 11 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Детройт» в гостях встретится с «Флоридой», «Тампа-Бэй» на своей площадке сыграет против «Анахайма».

В параллельном матче «Флорида» дома разгромила «Анахайм» со счетом 8:3 благодаря дублю российского нападающего Евгения Дадонова. Дадонов сыграл 18 минут 18 секунд, успев нанести четыре броска, два из которых стали голевыми. Дадонов во второй раз в карьере отметился двумя заброшенными шайбами в матче НХЛ. Впервые это произошло в сезоне-2010/11, когда Дадонов оформил дубль в составе «Флориды» в домашнем матче против «Нью-Йорк Айленедерс» (3:4 Б).

Тампа-Бэй Лайтнинг 3:2
(1:1, 0:0, 2:1)
Детройт Ред Уингз
27.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Джимми Ховард 57:14 (Дж. Ховард 58:11-58:20)
1-й период
Майк Грин 02:19
08:57 Виктор Хедман
Джастин Абделькадер 13:59
Франс Нильсен 14:18
16:24
16:33 Никита Кучеров (В. Хедман, А. Киллорн)
2-й период
22:53 Джей Ти Браун
Никлас Крунвалль 26:56
32:20 Михаил Сергачев
Энтони Манта 32:20
Густав Нюквист 33:25
3-й период
Франс Нильсен 44:52
46:22 Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, М. Сергачев)
50:24 Крис Куниц
57:04 Брэйден Пойнт (Я. Гурд, О. Палат)
57:36 Михаил Сергачев
Франс Нильсен (Г. Нюквист, Дж. Абделькадер) 58:11
58:37 Никита Кучеров
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
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