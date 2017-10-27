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09:37 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

ТАСС, 27 октября. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Аризону» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич впервые в карьере забросил две шайбы в одной встрече.

Источник: AP 2017

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер (9-я минута), Бучневич (16, 34) и Майкл Грабнер (26, 60). У «Аризоны» голы забили Энтони Дуклер (26) и Клэйтон Келлер (44). Лучшим хоккеистом встречи был признан защитник «Рейнджерс» Боо Нивис, отдавший три голевые передачи, второй звездой стал Бучневич, третьей — Грабнер.

22-летний Бучневич провел на льду 14 с половиной минут, отметившись двумя бросками, которые стали голевыми. Россиянин впервые в карьере забросил две шайбы в одном матче НХЛ. Всего за 11 игр в сезоне-2017/18 он набрал уже 7 очков (3 шайбы + 4 передачи). Канадский нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

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«Рейнджерс» одержали третью победу в текущем чемпионате и занимают 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 11 матчах. «Аризона» проиграла 10-й матч подряд со старта сезона (9 — в основное время) и занимает последнюю позицию на Западе, имея в активе 1 очко. В следующем матче в ночь на воскресенье «Рейнджерс» в гостях сыграют с «Монреалем», а «Аризона» также на выезде встретится с «Нью-Джерси».

В параллельном матче «Питтсбург» в гостях обыграл «Виннипег» (2:1 ОТ). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отметиться результативными действиями за 17 минут 46 секунд на площадке, в его активе лишь два броска. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел первый матч за две недели, которые пропустил из-за травмы. Куликов отметился тремя заблокированными бросками хоккеистов «Питтсбурга».

Результаты других матчей:

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 2:1.

«Торонто» — «Каролина» — 3:6.

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:4.

Нью-Йорк Рейнджерс 5:2
(2:0, 2:1, 1:1)
Аризона Койотс
27.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Рик Токкет
Вратари
Ондржей Павелец Адин Хилл 58:29 (А. Хилл 59:24)
1-й период
08:01 Крис Крайдер (М. Цуккарелло-Осен, М. Зибанежад)
15:57 Павел Бучневич (Р. Макдона, Б. Нивс)
Алекс Голигоски 17:06
2-й период
Энтони Дюклер (К. Дворак, А. Голигоски) 25:13
25:59 Михаэль Грабнер (Б. Нивс)
33:56 Павел Бучневич (Б. Нивс)
37:23 Кевин Шаттенкирк
37:23 Кевин Шаттенкирк
3-й период
43:43 Кевин Шаттенкирк
Клейтон Келлер (О. Экман-Ларссон, М. Доми) 43:52
Брэд Ричардсон 46:52
56:09 Крис Крайдер
56:09 Крис Крайдер
Джейсон Димерс 56:09
Джейсон Димерс 56:09
59:24 п.в. Михаэль Грабнер
Статистика
13 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Нивс (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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