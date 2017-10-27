Две шайбы Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер (9-я минута), Бучневич (16, 34) и Майкл Грабнер (26, 60). У «Аризоны» голы забили Энтони Дуклер (26) и Клэйтон Келлер (44). Лучшим хоккеистом встречи был признан защитник «Рейнджерс» Боо Нивис, отдавший три голевые передачи, второй звездой стал Бучневич, третьей — Грабнер.

22-летний Бучневич провел на льду 14 с половиной минут, отметившись двумя бросками, которые стали голевыми. Россиянин впервые в карьере забросил две шайбы в одном матче НХЛ. Всего за 11 игр в сезоне-2017/18 он набрал уже 7 очков (3 шайбы + 4 передачи). Канадский нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Рейнджерс» одержали третью победу в текущем чемпионате и занимают 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 11 матчах. «Аризона» проиграла 10-й матч подряд со старта сезона (9 — в основное время) и занимает последнюю позицию на Западе, имея в активе 1 очко. В следующем матче в ночь на воскресенье «Рейнджерс» в гостях сыграют с «Монреалем», а «Аризона» также на выезде встретится с «Нью-Джерси».

В параллельном матче «Питтсбург» в гостях обыграл «Виннипег» (2:1 ОТ). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отметиться результативными действиями за 17 минут 46 секунд на площадке, в его активе лишь два броска. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел первый матч за две недели, которые пропустил из-за травмы. Куликов отметился тремя заблокированными бросками хоккеистов «Питтсбурга».

Результаты других матчей:

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 2:1.

«Торонто» — «Каролина» — 3:6.