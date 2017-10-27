ТВ: Шипачев будет играть в АХЛ пока агент ищет клуб для его обмена

Журналист телеканала Эрик Энгельс написал на своей странице в Twitter, что Шипачев будет находиться в АХЛ в то время, как его агент продолжает заниматься поиском команды для обмена хоккеиста.

Накануне стало известно, что Шипачеву и его агенту разрешено начать поиски вариантов продолжения карьеры в других клубах НХЛ. Ранее 30-летний россиянин был во второй раз за сезон отправлен в расположение клуба АХЛ «Чикаго Вулвз». Впервые в низшую лигу Шипачева отправили 4 октября, за «Чикаго» он не провел ни одного матча, находясь и тренируясь в Лас-Вегасе. В составе «Вегаса» форвард провел три матча в НХЛ в текущем сезоне, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут (от 12 до 15 смен за матч).