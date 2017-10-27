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09:29 (мск), источник: ТАСС

ТВ: Шипачев будет играть в АХЛ пока агент ищет клуб для его обмена

ТАСС, 27 октября. Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев будет выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ) пока его агент занимается поиском команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для возможного обмена. Об этом сообщил канадский телеканал Sportsnet.

Источник: AP 2017

Журналист телеканала Эрик Энгельс написал на своей странице в Twitter, что Шипачев будет находиться в АХЛ в то время, как его агент продолжает заниматься поиском команды для обмена хоккеиста.

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Накануне стало известно, что Шипачеву и его агенту разрешено начать поиски вариантов продолжения карьеры в других клубах НХЛ. Ранее 30-летний россиянин был во второй раз за сезон отправлен в расположение клуба АХЛ «Чикаго Вулвз». Впервые в низшую лигу Шипачева отправили 4 октября, за «Чикаго» он не провел ни одного матча, находясь и тренируясь в Лас-Вегасе. В составе «Вегаса» форвард провел три матча в НХЛ в текущем сезоне, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут (от 12 до 15 смен за матч).

Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом «Вегас», став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). В составе сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

«Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 14 очков из 18 возможных.

Вегас Голден Найтс
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