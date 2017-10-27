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09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучеров повторил рекорд Сан-Луи за «Тампу»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Источник: AP 2017

Для россиянина этот гол стал 12-м в сезоне. Таким образом, хоккеист продлил свою результативную серию до 11 игр кряду со старта сезона — ранее это удавалось только бывшему форварду Мартену Сан-Луи.

Всего Кучеров набрал уже 18 (12+6) очков в 11 встречах.

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