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Кучеров повторил рекорд Сан-Луи за «Тампу»
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
Для россиянина этот гол стал 12-м в сезоне. Таким образом, хоккеист продлил свою результативную серию до 11 игр кряду со старта сезона — ранее это удавалось только бывшему форварду Мартену
Всего Кучеров набрал уже 18 (12+6) очков в 11 встречах.