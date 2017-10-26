Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Подарок врачу делает рецепт дороже
Самолет экстренно сел в Красноярске из-за запаха дыма в кабине
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.10
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
27.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
27.10
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.10
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу на матч РФПЛ
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Подарок врачу делает рецепт дороже
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
20:06 (мск), источник: Газета.Ру

Кучеров и Ко идут за Кубком Стэнли

Эксперты НХЛ считают «Тампа-Бэй Лайтнинг» лучшей командой НХЛ прямо сейчас. Все 13 респондентов официального сайта лиги поставили команду Никиты Кучерова, Андрея Василевского, Владислава Наместникова и Михаила Сергачева на первое место в опросе. «Газета.Ru» рассказывает о слагаемых успеха «молнии» и пророчит ей Кубок Стэнли в ближайшем будущем.

Источник: Reuters

Лучшая команда прямо сейчас

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла на старте нового сезона восемь матчей из десяти, и это новый клубный рекорд.

Команда Джона Купера ожила после провального прошлого сезона, когда вообще не попала в плей-офф, и сейчас играет как минимум на уровне коллектива, вышедшего сначала в финал Кубка Стэнли-2015, а на следующий год игравшего в финале конференции и лишь в седьмом матче уступившего будущему обладателю трофея «Питтсбург Пингвинз».

26 октября официальный сайт НХЛ опубликовал очередные итоги еженедельного опроса 13-ти экспертов, называющих лучшие команды лиги прямо сейчас. Все 13 отдали первенство «Лайтнинг», а комментарий на сайте начинается следующими словами: «Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. Надо ли говорить что-то еще?».

На самом деле авторы официального сайта лиги одновременно и правы, и неправы. Вышеназванная парочка действительно рвет НХЛ.

Ударный тандем

Играющие вместе форварды набрали на двоих в стартовых десяти встречах сезона 37 очков, при этом каждый из них набирал баллы за результативность в каждом проведенном матче.

Стэмкос возглавляет зачет лучших бомбардиров лиги с 20 (3+17) баллами, а Кучеров идет следом за ним, набрав 17 очков и являясь лучшим снайпером сильнейшей лиги мира с 11-ю голами, опережая даже Александра Овечкина, у которого на счету десять шайб.

Вообще, возвращение Стэмкоса, пропустившего фактически весь прошлый сезон из-за травмы, действительно дало «Лайтнинг» мощный импульс.

Было бы слишком просто списать все неудачи команды прошлого сезона на отсутствие «Стэммера», но с капитаном в составе результаты у «молнии», конечно, были бы лучше, и в плей-офф «Тампа» бы наверняка попала.

Но нас сейчас интересует не прошлое, а нынешний сезон. И здесь важно отметить прогресс, которого добились лидеры команды.

Кучеров еще в прошлом году был чуть ли не единственным светлым пятном «молнии», но в звене со Стэмкосом он смог прибавить и уже стал суперзвездой, претендуя на звание лучшего игрока лиги.

Прибавляет и Стэмкос. Капитан «Тампы» всегда был результативен, но все же основной его специализацией были собственные голы, коих в лучшие годы набиралось до 60-ти за чемпионат.

Сейчас же Стивен играет как настоящий центрфорвард-созидатель, и следствием этого является столь ощутимый перекос в сторону голевых передач. Что важно, самого Стэмкоса всего три заброшенных шайбы за десять игр не волнуют — он счастлив побеждать в команде.

Маэстро Купер

В успехах клуба очень велика заслуга его главного тренера. Джон Купер проводит свой пятый полноценный сезон у руля команды, и до прошлого сезона он всегда выводил «Лайтнинг» в плей-офф, не считая 16-матчевого отрезка в конце неудачного сезона 2012/13, когда он принял бразды правления.

При Купере «Тампа» в первый же полный сезон вышла в плей-офф, а на второй год добралась до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго Блэкхоукс».

Через год был финал конференции, где будущий чемпион «Питтсбург» висел на волоске, уступая в серии 2−3, но смог выкарабкаться.

Кстати, сделать это «пингвины» смогли благодаря тому, что закрыли в двух последних матчах Кучерова.

Но главное в работе Купера не сухие цифры результатов. Этот специалист — маэстро нахождения правильных сочетаний.

Сначала он собрал прекрасную тройку Ондржей Палат — Тайлер Джонсон — Никита Кучеров, которая бомбила лигу в сезоне 2014/15, теперь он нашел суперсочетание, собрав вместе Стэмкоса с Кучеровым и подставив к ним идеально сочетающегося с обоими звездными форвардами Владислава Наместникова.

Кроме того, Купер делает так, что при явном лидерском первом в его команде крайне опасны и остальные три тройки нападения.

А еще при Купере отлично растут молодые игроки, и это позволяет генменеджеру клуба Стиву Айзерману уверенно проворачивать неоднозначные, на первый взгляд, сделки, приобретая молодых и не обстрелянных проспектов, которые начинают зажигать именно у Купера.

Гений Айзермана

На фигуре Стива Айзермана необходимо остановиться отдельно. Роль легендарного в прошлом хоккеиста, а ныне одновременно дерзкого и вдумчивого генменеджера в подъеме клуба огромна.

Айзерман уже несколько лет ведет клуб к процветанию, разруливая все сложные ситуации, подбрасываемые правилами лиги и потолком зарплат.

Айзерман смог сначала сохранить в клубе и Бена Бишопа, и Андрея Василевского, но в нужный момент, когда российский вратарь по-настоящему окреп, обменял славно послужившего команде Биг Бена.

В прошлом сезоне Василевский, оставшись один, выступал ни шатко, ни валко, но Айзерман понимал, что год и так без Стэмкоса потерян.

Зато сейчас Вэси является не просто одним из лучших молодых голкиперов лиги, а вообще одним из лучших. Без скидок на возраст. Тот трудный сезон в основе закалил гиперталантливого Андрея, и сейчас он вышел на новый уровень.

Айзерман смог продлить соглашение со Стэмкосом, что казалось, особенно учитывая пускаемые в Торонто на 91-го номера слюнки, делом непростым.

При этом «Лайтнинг» еще и не получила в результате мешок проблем с потолком зарплат, и Айзерман продолжает трудится в рабочем режиме.

Он вышел абсолютным победителем из ситуации с капризами Джонатана Друэна, не хотевшего играть за «молнию».

Талантливый нападающий посидел в фарм-клубе, а потом вернулся в ростер и стал играть за «Тампу» как миленький, давая восторженные интервью о команде в прессе.

Однако как только представился хороший, по мнению Айзермана, вариант, он нынешним летом обменял Друэна в «Монреаль Канадиенз», получив необходимого команде защитника.

Правда, на счету юного россиянина Михаила Сергачева было всего три игры в НХЛ, но Стива это не смутило.

В итоге сейчас у нападающего Друэна 7 (2+5) очков в девяти матчах при показатели полезности -4 и отвратительном ходе «Канадиенз», а защитник Сергачев за десять встреч набрал 9 (4+5) баллов, имеет полезность +4 и срывает аплодисменты всех экспертов и болельщиков.

Идеальный контендер

Прошел только месяц нового сезона, а уже сейчас можно утверждать, что прошлогодний провал «Тампы» — исключение.

Мы снова имеем претендента на Кубок Стэнли, причем «Лайтнинг» можно назвать идеальным контендером.

В этой команде просто блестящий сплав молодости и опыта, она быстра, укомплектована, имеет выстроенную систему и показывает современный и приятный глазу хоккей, а ее лидеры способны претендовать на главные индивидуальные трофеи.

Для российских болельщиков особенно приятно, что за «молнию» под опекой мудрого Айзермана и под руководством идеального тренера Купера выступают сразу четверо россиян, и каждый из них играет важную роль в успехах команды.

И хотя хоккейный мир жесток, путь к чемпионству тернист, а претендентов на трофей хватает, будет удивительно, если «Тампа-Бэй Лайтнинг» не возьмет в ближайшие три года Кубок Стэнли.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Суд не объединил дело о ДТП с «трезвым мальчиком» с делом о халатности
Известный российский боец рассказал о своей жизни в тюрьме
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги
Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу на матч РФПЛ
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Матч «Спартака» в ЛЧ - самый популярный по числу телезрителей
Бывший футболист сборной Франции раскритиковал игру Неймара
Кокорин: С Божовичем у нас не срослось
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь