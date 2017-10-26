Кучеров и Ко идут за Кубком Стэнли

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Лучшая команда прямо сейчас

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла на старте нового сезона восемь матчей из десяти, и это новый клубный рекорд.

Команда Джона Купера ожила после провального прошлого сезона, когда вообще не попала в плей-офф, и сейчас играет как минимум на уровне коллектива, вышедшего сначала в финал Кубка Стэнли-2015, а на следующий год игравшего в финале конференции и лишь в седьмом матче уступившего будущему обладателю трофея «Питтсбург Пингвинз».

26 октября официальный сайт НХЛ опубликовал очередные итоги еженедельного опроса 13-ти экспертов, называющих лучшие команды лиги прямо сейчас. Все 13 отдали первенство «Лайтнинг», а комментарий на сайте начинается следующими словами: «Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. Надо ли говорить что-то еще?».

На самом деле авторы официального сайта лиги одновременно и правы, и неправы. Вышеназванная парочка действительно рвет НХЛ.

Ударный тандем

Играющие вместе форварды набрали на двоих в стартовых десяти встречах сезона 37 очков, при этом каждый из них набирал баллы за результативность в каждом проведенном матче.

Стэмкос возглавляет зачет лучших бомбардиров лиги с 20 (3+17) баллами, а Кучеров идет следом за ним, набрав 17 очков и являясь лучшим снайпером сильнейшей лиги мира с 11-ю голами, опережая даже Александра Овечкина, у которого на счету десять шайб.

Вообще, возвращение Стэмкоса, пропустившего фактически весь прошлый сезон из-за травмы, действительно дало «Лайтнинг» мощный импульс.

Было бы слишком просто списать все неудачи команды прошлого сезона на отсутствие «Стэммера», но с капитаном в составе результаты у «молнии», конечно, были бы лучше, и в плей-офф «Тампа» бы наверняка попала.

Но нас сейчас интересует не прошлое, а нынешний сезон. И здесь важно отметить прогресс, которого добились лидеры команды.

Кучеров еще в прошлом году был чуть ли не единственным светлым пятном «молнии», но в звене со Стэмкосом он смог прибавить и уже стал суперзвездой, претендуя на звание лучшего игрока лиги.

Прибавляет и Стэмкос. Капитан «Тампы» всегда был результативен, но все же основной его специализацией были собственные голы, коих в лучшие годы набиралось до 60-ти за чемпионат.

Сейчас же Стивен играет как настоящий центрфорвард-созидатель, и следствием этого является столь ощутимый перекос в сторону голевых передач. Что важно, самого Стэмкоса всего три заброшенных шайбы за десять игр не волнуют — он счастлив побеждать в команде.

Маэстро Купер

В успехах клуба очень велика заслуга его главного тренера. Джон Купер проводит свой пятый полноценный сезон у руля команды, и до прошлого сезона он всегда выводил «Лайтнинг» в плей-офф, не считая 16-матчевого отрезка в конце неудачного сезона 2012/13, когда он принял бразды правления.

При Купере «Тампа» в первый же полный сезон вышла в плей-офф, а на второй год добралась до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго Блэкхоукс».

Через год был финал конференции, где будущий чемпион «Питтсбург» висел на волоске, уступая в серии 2−3, но смог выкарабкаться.

Кстати, сделать это «пингвины» смогли благодаря тому, что закрыли в двух последних матчах Кучерова.

Но главное в работе Купера не сухие цифры результатов. Этот специалист — маэстро нахождения правильных сочетаний.

Сначала он собрал прекрасную тройку Ондржей Палат — Тайлер Джонсон — Никита Кучеров, которая бомбила лигу в сезоне 2014/15, теперь он нашел суперсочетание, собрав вместе Стэмкоса с Кучеровым и подставив к ним идеально сочетающегося с обоими звездными форвардами Владислава Наместникова.

Кроме того, Купер делает так, что при явном лидерском первом в его команде крайне опасны и остальные три тройки нападения.

А еще при Купере отлично растут молодые игроки, и это позволяет генменеджеру клуба Стиву Айзерману уверенно проворачивать неоднозначные, на первый взгляд, сделки, приобретая молодых и не обстрелянных проспектов, которые начинают зажигать именно у Купера.

Гений Айзермана

На фигуре Стива Айзермана необходимо остановиться отдельно. Роль легендарного в прошлом хоккеиста, а ныне одновременно дерзкого и вдумчивого генменеджера в подъеме клуба огромна.

Айзерман уже несколько лет ведет клуб к процветанию, разруливая все сложные ситуации, подбрасываемые правилами лиги и потолком зарплат.

Айзерман смог сначала сохранить в клубе и Бена Бишопа, и Андрея Василевского, но в нужный момент, когда российский вратарь по-настоящему окреп, обменял славно послужившего команде Биг Бена.

В прошлом сезоне Василевский, оставшись один, выступал ни шатко, ни валко, но Айзерман понимал, что год и так без Стэмкоса потерян.

Зато сейчас Вэси является не просто одним из лучших молодых голкиперов лиги, а вообще одним из лучших. Без скидок на возраст. Тот трудный сезон в основе закалил гиперталантливого Андрея, и сейчас он вышел на новый уровень.

Айзерман смог продлить соглашение со Стэмкосом, что казалось, особенно учитывая пускаемые в Торонто на 91-го номера слюнки, делом непростым.

При этом «Лайтнинг» еще и не получила в результате мешок проблем с потолком зарплат, и Айзерман продолжает трудится в рабочем режиме.

Он вышел абсолютным победителем из ситуации с капризами Джонатана Друэна, не хотевшего играть за «молнию».

Талантливый нападающий посидел в фарм-клубе, а потом вернулся в ростер и стал играть за «Тампу» как миленький, давая восторженные интервью о команде в прессе.

Однако как только представился хороший, по мнению Айзермана, вариант, он нынешним летом обменял Друэна в «Монреаль Канадиенз», получив необходимого команде защитника.

Правда, на счету юного россиянина Михаила Сергачева было всего три игры в НХЛ, но Стива это не смутило.

В итоге сейчас у нападающего Друэна 7 (2+5) очков в девяти матчах при показатели полезности -4 и отвратительном ходе «Канадиенз», а защитник Сергачев за десять встреч набрал 9 (4+5) баллов, имеет полезность +4 и срывает аплодисменты всех экспертов и болельщиков.

Идеальный контендер

Прошел только месяц нового сезона, а уже сейчас можно утверждать, что прошлогодний провал «Тампы» — исключение.

Мы снова имеем претендента на Кубок Стэнли, причем «Лайтнинг» можно назвать идеальным контендером.

В этой команде просто блестящий сплав молодости и опыта, она быстра, укомплектована, имеет выстроенную систему и показывает современный и приятный глазу хоккей, а ее лидеры способны претендовать на главные индивидуальные трофеи.

Для российских болельщиков особенно приятно, что за «молнию» под опекой мудрого Айзермана и под руководством идеального тренера Купера выступают сразу четверо россиян, и каждый из них играет важную роль в успехах команды.