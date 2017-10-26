Русский фактор. «Монреаль» провалил старт, расставшись с Марковым и Радуловым

Источник: Советский спорт

В начале сезона «Монреаль» потерпел уже семь поражений в девяти матчах. И генеральный менеджер клуба Марк Бержевен сейчас вынужден оправдываться.

— Я не собираюсь паниковать и предпринимать какие-либо необдуманные шаги, — заявляет Бержевен. — Все зависит только от самих игроков. Никто другой не поможет нам исправить ситуацию. У нас сейчас непростой период. Это уже стало психологической проблемой.

Когда руководитель клуба заявляет, что не «собирается паниковать» это, увы, и означает, что паника уже началась. А вот словосочетание «необдуманные шаги» в устах Бержевена и вовсе выглядят со стороны жесточайшей самоиронией.

Да, я, наверное, смотрю на проблему «Монреаля» с точки зрения российских игроков, летом покинувших клуб. Но пусть мне возразят и поправят, если в моих умозаключениях нет логики.

Летом «Монреаль» и его ведущий защитник Андрей Марков не сошлись в цене. Россиянин хотел подписать новый контракт еще на два года на общую сумму 12 миллионов долларов. Клуб отказался. Хотя сам Марков уезжать из Монреаля, где он провел 17 лет, конечно, большого желания не испытывал. И был готов к диалогу. К примеру, подписанию однолетнего контракта.

Но Бержевен не хотел платить россиянину так много. По всей видимости из-за возраста игрока — 38 лет. Да, это для хоккея очень прилично. Но разве не тренеры и менеджеры сами постоянно твердят, что на льду играют не метрики в паспорте, а конкретные люди?

В свои 38 лет Марков набрал в прошлом сезоне за «Монреаль» 36 (6+30) очков, при показателе полезности «плюс 18». Разве это повод для снижения контракта?

Но менеджер клуба решил иначе. И теперь Марков набирает очки за «Ак Барс», став одним из его лидеров. А казанский клуб в настоящий момент возглавляет Восточную конференцию КХЛ.

Марков и на больших площадках подтверждает свой высокий уровень. Сейчас на его счету уже 15 (4+11) очков. Он идет на седьмом месте среди защитников-бомбардиров КХЛ. И на первом — среди россиян, выступающих в нашей лиге.

А «Монреаль» находится там, где и должен быть по вине менеджмента клуба, который не делает попыток сохранить в своих рядах топовых игроков.

Второй грубой ошибкой Бержевена я бы назвал переход Радулова в «Даллас». Тут ситуация не такая, как с Марковым. Потому что Александр на новом месте себя не проявил.

Но вот чего я не пойму — почему «Монреаль» с ним расстался? Ведь Радулов не плохо вписался в команду с ходу, стал одним из ее лидеров и любимцем публики. Да и его статистика в составе «канадцев» была не сногсшибательной, но, как минимум, неплохой — 54 (18+36) очка при показателе полезности «плюс 10».

Однако, нового предложения от Бержевена не последовало. Россиянин спокойно договорился с «Далласом». И что самое смешное, вот тут «Монреаль» вдруг опомнился и начал названивать Радулову, предлагая повторить контракт «звезд». Что это за детский сад?!

Саша в этой ситуации показал себя человеком слова и назад ничего отыгрывать не стал. Хотя, как и Марков, заявил, что «Монреаль» ему очень нравился, и изначально он был готов и хотел продолжать карьеру именно там.

Конечно, возможно, что не только эти две мощных потери стали для «Монреаля» роковыми. Но это то, что режет глаз лично мне.