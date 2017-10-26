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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Вологодские звёзды «зажгут» на Бродвее? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ

Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.

Источник: Reuters

Сразу стоит оговориться, что это не подборка инсайдов, слухов или другой неофициальной информации о Вадиме. Обмен Шипачёва из «Вегаса» вероятен, учитывая, сложившуюся ситуацию, но отнюдь не неизбежен, поэтому вариант остаться в «рыцарях» ни в коем случае не стоит исключать. Обладая двухлетним контрактом на $ 4,5 млн в год и неоднозначной репутацией, россиянин представляет собой непростую задачу для генерального менеджера «Голден Найтс» Джорджа Макфи — лишь треть от общего количества клубов НХЛ имеют под потолком зарплат необходимое для Шипачёва место. Кто же может рискнуть и приютить опального форварда?

«Монреаль Канадиенс»

Несмотря на все инсайды от авторитетного Боба Маккензи, что «хабы» не заинтересованы в приглашении Вадима, полностью исключать такой вариант событий нельзя. Главная причина тому — прежний интерес «Монреаля» к Шипачёву, который хотел взять россиянина ещё два года назад, но действующий контракт в КХЛ помешал этой сделке. По неофициальной информации, нынешний генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен даже наводил справки о текущем статусе Шипачёва в «Вегасе», но на данный момент этот вариант был отложен.

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Однако ничто не может помешать «канадцам» снова вернуться к кандидатуре Вадима, если вектор настроения руководства вдруг переменится. Свободных денег у клуба достаточно (почти $ 7 млн), а необходимость в квалифицированном центральном нападающем становится острее с каждым днём. «Монреаль» провально стартовал в «регулярке» (2 победы в 9 матчах, последнее место в конференции), что дало прессе повод даже требовать отставки Бержевена и главного тренера Клода Жюльена. Приобретённый у «Тампы» Джонатан Друен был переквалифицирован в центра вынужденно (хотя и удачно), но в глубине центральной оси у «хабов» почти нет вариантов. Не блещущий креативом Филип Данё и чешский ветеран Томаш Плеканец не способны генерировать должного количества опасных моментов, что подтверждается простой статистикой: «Монреаль» находится на втором месте с конца по забитым голам.

«Эдмонтон Ойлерз»

А вот на первом месте по неэффективности своего нападения идёт команда, в составе которой играет прошлогодний обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид. 15 голов в 8 матчах и предпоследнее место в конференции — это далеко не тот результат, на который рассчитывали требовательные болельщики «Ойлерз», предвкушавшие полноценное возрождение команды. Собственно, сам Макдэвид — в полном порядке (9 очков в 8 матчах), и его можно смело выносить за скобки, когда речь идёт о переменах.

Но все, кто «центрят» за ним, могут вызывать вопросы. Райан Нюджент-Хопкинс далёк от своей лучшей формы (3 очка), номинальный центр Драйзайтль пропустил часть матчей и пока не вкатился в сезон, молодой Джуджхар Хайра только привыкает к НХЛ. «Откровенно говоря, если не брать в расчёт Макдэвида, “Эдмонтон” — не такая уж быстрая команда», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман. Если «нефтяники» вдруг надумают интересоваться Шипачёвым, денег на него хватит сполна (более $ 8 млн под потолком зарплат).

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Синерубашечники» начали сезон немногим лучше «Монреаля», набрав 6 очков в 10 матчах, и расположились на втором месте с конца в Восточной конференции. Лучший центр «Рейнджерс» Мика Зибанеджад выглядит совсем не плохо (7 очков в 10 матчах), но голов на его счету намного больше, чем передач, поэтому эффективность его тройки с Риком Нэшем и Джей Ти Миллером может вызывать вопросы. Вместе с этим, в четвёртом звене «рейнджеров» иногда оказываются Павел Бучневич и опытный австриец Михаэль Грабнер, которые явно способны на большее, чем 7 очков на двоих.

С Бучневичем Шипачёв пересекался ещё в «Северстали», и хотя в одной тройке вологодские звёзды не выходили (Вадим вскоре ушёл «на повышение» в СКА), но такое сочетание вполне может вдохнуть новую жизнь в несколько скучную игру «Рейнджерс». Главное препятствие — потолок зарплат, под которым у ньюйоркцев есть только $ 2,4 млн свободных денег.

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«Аризона Койотс»

Клуб, изо всех сил старавшийся усилиться летом, неожиданно провалился на старте регулярного чемпионата. «Койоты» до сих пор ждут свою первую победу в сезоне, а их главной проблемой стала не атака, а безопасность собственных ворот (39 пропущенных шайб в 9 матчах, третье место с конца). В такой ситуации любой вариант усиления стоит рассматривать всерьёз, тем более что свободных денег у команды Рика Токетта хватит на четверых Шипачёвых.

Позиция первого центра, пожалуй, в любом случае останется за Дереком Степаном, который набрал 7 очков в 9 матчах и оправдал своё приглашение из «Рейнджерс». А вот дальше возможны варианты, поскольку и Кристиан Дворак, и Ник Казинс, и Брэд Ричардсон могут запросто «подвинуться» вниз по линейке звеньев. Другое дело, что скромная «Аризона», играющая в пустыне, и не привлекающая большого внимания прессы и болельщиков — это не Вегас, и не Петербург. Развлечений здесь будет по минимуму, зато работы на льду — хоть отбавляй.

«Коламбус Блю Джекетс»

Джон Торторелла, конечно, вряд ли будет в восторге от приобретения «русской энигмы», которой нужно особое внимание и тонкий подход. Но с точки зрения чистой теории Шипачёв вполне могу бы прижиться в «Коламбусе», сыгравшись с Панариным, которому необходим квалифицированный подносчик снарядов, и толковым Кэмом Аткинсоном. Это избавило бы капитана команды Ника Фолиньо выходить в роли центра и добавило бы вариативности при формировании спецбригад большинства.

Денег на Шипачёва у «Коламбуса» пока хватает, но это именно пока — через год нужно будет заново подписывать Панарина и Бобровского.

Вегас Голден Найтс
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