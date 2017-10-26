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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Барбашёв забил гол в первом матче сезона в АХЛ после отправки из «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Чикаго Вулвз» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Манитоба Муз».

Источник: AP 2017

Это первый его матч в АХЛ в текущем сезоне.

Российский хоккеист забил единственный гол своей команды в этом матче, «Вулвз» проиграли со счётом 1:3. Также форвард отметился четырьмя бросками в створ ворот и показателем полезности «-1».

На днях Барбашёва отправил в АХЛ клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз». Хоккеист был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта-2014. В сезоне-2016/17 Иван принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков. В нынешнем сезоне россиянин провёл в НХЛ шесть матчей, однако результативными действиями не отметился. В АХЛ Барбашёв забил в своём первом же матче.

Сент-Луис Блюз
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