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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва

Все эти отправки в фарм-клуб были не просто так.

Источник: AP 2017

Оплошность ценой 9 миллионов

Технический момент, формальность, адаптация к новой стране, к другому стилю игры, необходимость подождать — всё это оказалось пустыми словами и отговорками руководства «Вегаса». В ночь на четверг известный обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман опубликовал информацию, которую наиболее проницательные болельщики уже ждали: «Голден Найтс» готовит обмен Вадима Шипачёва в другой клуб. Чуть позже факт поиска агентом Вадима обменных вариантов подтвердил другой авторитетный инсайдер Даррен Дрегер, а это означает, что эти известия нельзя отнести просто к разряду слухов.

Россиянин, ставший вторым игроком в истории нового клуба, подписавший с ним контракт, оказался заложником странной ситуации, когда опытному хоккеисту с солидной зарплатой просто не дают играть. Детектив под названием «Где Вадим?», устроенный боссами «рыцарей» на старте сезона, и вовсе достоин пера Агаты Кристи или Конан Дойля: дотошным журналистам так и не удалось доподлинно узнать, предпринимались ли «Вегасом» попытки заставить Шипачёва приехать в расположение «Чикаго Вулвз». А слова генменеджера Джорджа Макфи о том, что Шипачёв уезжал из команды домой, чтобы помочь не говорящей на английском супруге, живо напомнили занятный эпизод в начале 2000-х, когда Александр Карповцев просил обмена из новосибирской «Сибири» в связи с болезнью тёщи.

В основной состав Вадима «подняли» только после травм Джонатана Маршессо и Эрика Хаулы — если бы их не случилось, россиянин мог мариноваться в фарм-клубе и дальше. Дебют Шипачёва в НХЛ получился весьма удачным — нападающий смог забить, неплохо выглядел на «точке», и даже заработал скупые похвалы от тренера Жерара Галлана. Но развития этот вектор не получил, и наставник «Голден Найтс» при первой же возможности снова отправил бывшего питерца в АХЛ.

«Мои ожидания от игры Шипачёва? У меня нет никаких ожиданий. Готов повторить снова: для игрока не так просто привыкнуть к новому уровню, к новой лиге. Вадим провёл несколько матчей и был в порядке. Не скажу, что был очень хорош, но это было нормально. Нужно быть терпеливыми», — заявил Галлан перед недавним матчем с «Чикаго», и эти слова уже явно свидетельствовали о том, что все предыдущие озвученные причины опалы Шипачёва были просто отговорками. Не сказали представители «Вегаса» главного: они не признались, что совершили ошибку ценой в $ 9 млн, подписав игрока, о возможностях которого были плохо информированы и который оказался команде не нужен.

Вместе невозможно и врозь — никак

Впрочем, стоит признать, что боссы «Голден Найтс» имели полное право на такое решение, поскольку начало чемпионата получилось для команды-новичка великолепным. Если бы «золотые рыцари» откровенно «валились» на старте сезона, как им это предрекали, тогда упрёки в адрес Макфи и Галлана были бы уместны, но 7 побед в 8 матчах — это веский аргумент в пользу справедливости позиций руководства. Менять нынешнее «колюче-цепкое» направление игры, которую исповедует «Вегас», было бы ещё более странно, поэтому обмен Шипачёва в другой клуб выглядит решением вполне оправданным. Вадим, не имевший большого опыта игры на североамериканских площадках и игравший в непривычный для себя хоккей, не имел шансов попасть в первое или второе звено. А держать в разрушающих тройках европейца-технаря, который не стремится играть в отборе, было бы глупо — с этим мнением охотно согласились эксперты «Чемпионата».

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«Все думали, что они будут играть средне, но вы посмотрите, как сильно они стартовали! Поэтому сложно закрепиться в составе в клубе, в котором всё идёт как по маслу. Влиться в коллектив, получать большое время. Когда начнётся провал у “Вегаса”, тогда и будет видно, кто и чего стоит», — отметил известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис. «Может быть, у Шипачёва получится конкуренция с Белльмаром, но француз готов выполнять функции игрока четвёртого звена, работать в меньшинстве. А Вадим в России, возможно, и был готов это делать, но на уровне НХЛ его стремления не хватает», — добавил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.

Шипачёв постепенно пропал с радаров Галлана и Макфи как ценный актив, но нельзя бесконечно держать на одностороннем контракте 30-летнего хоккеиста с «кэпхитом» в $ 4,5 млн. Однако не стоит забывать, что «Вегас» полностью контролирует ситуацию, и в любой момент может отыграть всё назад, поскольку обменять по ходу сезона возрастного игрока с немаленьким окладом — дело небыстрое и непростое.

«Его ждали слишком долго»

Одним из главных вопросов в данной ситуации остаётся интерес, который Шипачёв способен вызвать у потенциальных покупателей. Слухи об интересе к Вадиму со стороны «Монреаля» («канадцы» следили за ним ещё до его контракта с «Вегасом») были развеяны другим авторитетным инсайдером Бобом Маккензи, который начисто отверг такую возможность для канадского клуба. Это вполне объяснимо, поскольку ужасно стартовавшие «канадцы» сейчас куда больше озадачены своими внутренними проблемами, а ещё один спорный обмен может стоить работы генеральному менеджеру Марку Бержевену.

Вариант, который наиболее активно обсуждают североамериканские болельщики, — это «Эдмонтон», который также стартовал неуверенно. «Если не брать в расчёт Макдэвида, то “Ойлерз” — не такая уж быстрая команда», — отметил всё тот же Эллиотт Фридман, но серьёзной информации о возможном интересе «нефтяников» к Шипачёву пока не поступало.

В любом случае сложившаяся ситуация явно не в пользу российского центрфорварда. Вадиму банально оказалось негде играть, и чем дольше будет длится неопределённость, тем меньше у него шансов проявить себя за океаном. «Он должен был приехать в НХЛ четыре года назад. Его ждали слишком долго. Сейчас он игрок глубины состава, не более», — резюмировал один из заокеанских скаутов.

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