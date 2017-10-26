«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва
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Все эти отправки в
Оплошность ценой 9 миллионов
Технический момент, формальность, адаптация к новой стране, к другому стилю игры, необходимость подождать — всё это оказалось пустыми словами и отговорками руководства «Вегаса». В ночь на четверг известный обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман опубликовал информацию, которую наиболее проницательные болельщики уже ждали: «Голден Найтс» готовит обмен Вадима Шипачёва в другой клуб. Чуть позже факт поиска агентом Вадима обменных вариантов подтвердил другой авторитетный инсайдер Даррен Дрегер, а это означает, что эти известия нельзя отнести просто к разряду слухов.
Россиянин, ставший вторым игроком в истории нового клуба, подписавший с ним контракт, оказался заложником странной ситуации, когда опытному хоккеисту с солидной зарплатой просто не дают играть. Детектив под названием «Где Вадим?», устроенный боссами «рыцарей» на старте сезона, и вовсе достоин пера Агаты Кристи или Конан Дойля: дотошным журналистам так и не удалось доподлинно узнать, предпринимались ли «Вегасом» попытки заставить Шипачёва приехать в расположение «Чикаго Вулвз». А слова генменеджера Джорджа Макфи о том, что Шипачёв уезжал из команды домой, чтобы помочь не говорящей на английском супруге, живо напомнили занятный эпизод в начале 2000-х, когда Александр Карповцев просил обмена из новосибирской «Сибири» в связи с болезнью тёщи.
В основной состав Вадима «подняли» только после травм Джонатана Маршессо и Эрика Хаулы — если бы их не случилось, россиянин мог мариноваться в
«Мои ожидания от игры Шипачёва? У меня нет никаких ожиданий. Готов повторить снова: для игрока не так просто привыкнуть к новому уровню, к новой лиге. Вадим провёл несколько матчей и был в порядке. Не скажу, что был очень хорош, но это было нормально. Нужно быть терпеливыми», — заявил Галлан перед недавним матчем с «Чикаго», и эти слова уже явно свидетельствовали о том, что все предыдущие озвученные причины опалы Шипачёва были просто отговорками. Не сказали представители «Вегаса» главного: они не признались, что совершили ошибку ценой в $ 9 млн, подписав игрока, о возможностях которого были плохо информированы и который оказался команде не нужен.
Вместе невозможно и врозь — никак
Впрочем, стоит признать, что боссы «Голден Найтс» имели полное право на такое решение, поскольку начало чемпионата получилось для
«Все думали, что они будут играть средне, но вы посмотрите, как сильно они стартовали! Поэтому сложно закрепиться в составе в клубе, в котором всё идёт как по маслу. Влиться в коллектив, получать большое время. Когда начнётся провал у “Вегаса”, тогда и будет видно, кто и чего стоит», — отметил известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис. «Может быть, у Шипачёва получится конкуренция с Белльмаром, но француз готов выполнять функции игрока четвёртого звена, работать в меньшинстве. А Вадим в России, возможно, и был готов это делать, но на уровне НХЛ его стремления не хватает», — добавил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
Шипачёв постепенно пропал с радаров Галлана и Макфи как ценный актив, но нельзя бесконечно держать на одностороннем контракте 30-летнего хоккеиста с «кэпхитом» в $ 4,5 млн. Однако не стоит забывать, что «Вегас» полностью контролирует ситуацию, и в любой момент может отыграть всё назад, поскольку обменять по ходу сезона возрастного игрока с немаленьким окладом — дело небыстрое и непростое.
«Его ждали слишком долго»
Одним из главных вопросов в данной ситуации остаётся интерес, который Шипачёв способен вызвать у потенциальных покупателей. Слухи об интересе к Вадиму со стороны «Монреаля» («канадцы» следили за ним ещё до его контракта с «Вегасом») были развеяны другим авторитетным инсайдером Бобом Маккензи, который начисто отверг такую возможность для канадского клуба. Это вполне объяснимо, поскольку ужасно стартовавшие «канадцы» сейчас куда больше озадачены своими внутренними проблемами, а ещё один спорный обмен может стоить работы генеральному менеджеру Марку Бержевену.
Вариант, который наиболее активно обсуждают североамериканские болельщики, — это «Эдмонтон», который также стартовал неуверенно. «Если не брать в расчёт Макдэвида, то “Ойлерз” — не такая уж быстрая команда», — отметил всё тот же Эллиотт Фридман, но серьёзной информации о возможном интересе «нефтяников» к Шипачёву пока не поступало.
В любом случае сложившаяся ситуация явно не в пользу российского центрфорварда. Вадиму банально оказалось негде играть, и чем дольше будет длится неопределённость, тем меньше у него шансов проявить себя за океаном. «Он должен был приехать в НХЛ четыре года назад. Его ждали слишком долго. Сейчас он игрок глубины состава, не более», — резюмировал один из заокеанских скаутов.