Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан первой звездой победного матча НХЛ против «Баффало»

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (12-я минута), Сет Джонс (36), Ник Фолиньо (38), Мэтт Калверт (39) и Джош Андерсон (60). У «Баффало» единственный гол на счету Сета Гриффита (48).

Вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил 34 из 35 бросков по своим воротам. После игры россиянин был признан первой звездой встречи, Джонс — второй, Фолиньо — третьей.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей за 19 с половиной минут на площадке, также в его активе два броска и показатель полезности «+2». Панарин отдал девятую голевую передачу в сезоне, всего на его счету теперь 10 очков (1 шайба + 9 передач) в девяти встречах.