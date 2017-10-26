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09:13 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан первой звездой победного матча НХЛ против «Баффало»

ТАСС, 26 октября. «Коламбус» обыграл «Баффало» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 34 из 35 бросков по воротам и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (12-я минута), Сет Джонс (36), Ник Фолиньо (38), Мэтт Калверт (39) и Джош Андерсон (60). У «Баффало» единственный гол на счету Сета Гриффита (48).

Вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил 34 из 35 бросков по своим воротам. После игры россиянин был признан первой звездой встречи, Джонс — второй, Фолиньо — третьей.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей за 19 с половиной минут на площадке, также в его активе два броска и показатель полезности «+2». Панарин отдал девятую голевую передачу в сезоне, всего на его счету теперь 10 очков (1 шайба + 9 передач) в девяти встречах.

«Коламбус» поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков из 18 возможных. «Баффало» идет на 11-й строчке в таблице на Востоке, имея в активе 8 очков после 11 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Коламбус» дома встретится с «Виннипегом», «Баффало» 28 октября на своей площадке сыграет против «Сан-Хосе».

Коламбус Блю Джэкетс 5:1
(1:0, 3:0, 1:1)
Баффало Сэйбрз
26.10.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Фил Хаусли
Вратари
Сергей Бобровский Чед Джонсон
1-й период
Зак Редмонд 10:43
12:00 Оливер Бьоркстранд (С. Милано, С. Джонс)
2-й период
35:20 Сет Джонс (Б. Дубински, К. Аткинсон)
37:38 Ник Фолиньо (Дж. Джонсон)
38:19 Мэттью Колверт (Р. Мюррей, М. Нутиваара)
38:35
3-й период
Земгус Гиргенсонс 43:07
Сет Гриффит (Д. Нолан, Ю. Ларссон) 57:26
59:21 Джош Андерсон (А. Панарин, А. Веннберг)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), С. Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
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