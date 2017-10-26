Две голевые передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Калгари» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Александр Стин (18-я минута), Джейден Швартц (25), Алекс Пьетранджело (27), Пол Штясны (37) и Джоэль Эдмундсон (60). У «Калгари» дважды отличился Микаэль Бэклунд (4, 34). Лучшим хоккеистом встречи был признан Стин, второй звездой стал Пьетранджело, третьей — форвард «Калгари» Мэттью Ткачук.

Тарасенко провел на льду 18 минут 40 секунд, успев нанести три броска, отдать две результативные передачи и заблокировать один бросок хоккеистов «Калгари». Всего на его счету теперь 11 очков (5 шайб + 6 передач) в 10 играх сезона-2017/18.