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08:59 (мск), источник: ТАСС

Две голевые передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Калгари» в матче НХЛ

ТАСС, 26 октября. «Сент-Луис» со счетом 5:2 обыграл «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

Источник: AP 2017

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Александр Стин (18-я минута), Джейден Швартц (25), Алекс Пьетранджело (27), Пол Штясны (37) и Джоэль Эдмундсон (60). У «Калгари» дважды отличился Микаэль Бэклунд (4, 34). Лучшим хоккеистом встречи был признан Стин, второй звездой стал Пьетранджело, третьей — форвард «Калгари» Мэттью Ткачук.

Тарасенко провел на льду 18 минут 40 секунд, успев нанести три броска, отдать две результативные передачи и заблокировать один бросок хоккеистов «Калгари». Всего на его счету теперь 11 очков (5 шайб + 6 передач) в 10 играх сезона-2017/18.

Благодаря победе «Сент-Луис» поднялся на второе место в Западной конференции, выиграв седьмой матч из десяти (15 очков). «Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 10 очков после десяти игр. В следующем матче в ночь на субботу «Сент-Луис» в гостях сыграет против «Каролины», «Калгари» на своей площадке встретится с «Далласом».

Сент-Луис Блюз 5:2
(1:1, 2:1, 2:0)
Калгари Флэймз
26.10.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Главные тренеры
Майк Йео Глен Гулутзан
Вратари
Джейк Аллен Эдди Лэк 59:09 (Э. Лэк 59:16)
1-й период
Микаэль Баклунд (М. Ткачак, Т. Хэмоник) 03:58
Бретт Кулак 12:34
17:27 Александр Стин (В. Соботка, П. Штястны)
2-й период
Сэм Беннетт 23:04
24:07 Джейден Шворц (В. Тарасенко, А. Стин)
24:22 Пол Штястны
Михаэл Фролик 26:15
26:53 Алекс Пьетранджело (Б. Шенн, А. Стин)
Микаэль Баклунд (М. Ткачак, М. Фролик) 33:15
39:46 Магнус Пяйярви-Свенссон
3-й период
56:28 Пол Штястны (К. Парэйко, А. Стин)
59:16 п.в. Джоэль Эдмундсон (Б. Шенн, В. Тарасенко)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Стин (Сент-Луис Блюз), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), М. Ткачак (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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