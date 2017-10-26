СМИ: «Вегас» может обменять Шипачева в «Монреаль»

Напомним, что россиянин второй раз за сезон был отправлен в АХЛ.

Это дебютный сезон для россиянина в НХЛ, за команду он провел всего три матча в лиге, в которых забросил одну шайбу. Его контракт с клубом рассчитан на два года, с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон.