Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Шипачев попал в западню

Источник: Спорт-Экспресс

Если бы месяц назад кто-нибудь в хоккейном мире заявил, что к концу октября «Вегас Голден Найтс» окажутся лидером НХЛ по потерянным очкам и проиграют всего лишь раз в восьми матчах, то удивительного прогнозиста заподозрили бы в употреблении тех же веществ, что и героев культового фильма Терри Гиллиама.

Над составом «Вегаса» смеялись, генменеджера Джорджа Макфи пинали за странноватый драфт расширения и последовавшие за ним обмены, но «Рыцари» решили щелкнуть скептиков по носу. И даже перестарались — побили кучу столетних рекордов для дебютантов лиги.

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А пока в Лас-Вегасе празднуют очередную победу — над «Чикаго» — российский форвард Вадим Шипачев, со своим девятимиллионным контрактом на два года, после трех матчей и одной шайбы в НХЛ снова был переведен в фарм-клуб. По совпадению, из того же Чикаго, только вместо «Блэкхкокс» — «Вулвз».

И уже чуть ли не в десятый раз за октябрь возникает вопрос: за что «Вегас» гнобит Шипачева? И справедливо ли?

С точки зрения здравого смысла все чисто, не подкопаешься. Из-за того, что Вадим проводит первый сезон в НХЛ, «Вегас» имеет право отправлять его в АХЛ без процедуры драфта отказов. Нападающий Марчессо покинул список травмированных — и в заявке «Рыцарей» из 23 человек вновь появился лишний игрок. А Шипачев проиграл мини-конкуренцию 21-летнему американцу Таку (с такой же опцией безопасной «ссылки» в АХЛ), который до сегодняшней ночи имел 3 (2+1) очка в 3 матчах. При этом формально Вадим уже и вовсе 25-й в общей очереди — если учитывать еще одного травмированного, нападающего Хаулу.

Сейчас менеджмент и тренерский штаб «Вегаса» — короли. Из полуахаэловского состава с кучей травмированных, включая двух голкиперов, они сотворили главную сенсацию октября. Уже невозможны выпады «вы что, сошли с ума — отправлять Шипачева в АХЛ?», ведь если такая команда выигрывает, что еще можно от нее требовать? А если вспомнить, что «Вегас» нацеливается на план развития с перспективой бороться за Кубок Стэнли через 5−6 лет, то чей прогресс сейчас важнее: 30-летнего нападающего или игроков в возрасте 21−25 лет?

Но есть и другая сторона медали. Да, в НХЛ 90 процентов решений (и это прекрасно) принимаются по закону. Но даже за океаном есть свои «понятия».

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И исходя из этих самых «понятий», абсолютно не ясно, как можно выложить новичку 4,5 миллиона долларов в год, а затем устраивать такой цирк с конями? Не считайте Шипачева достойным места в НХЛ? Так и не надо было предлагать Вадиму контракт игрока уровня второго звена.

Да, Макфи есть чем оправдаться. Когда он подписывал Шипачева, который был одним из самых интересных свободных агентов на рынке, состава «Вегаса» и конкретной позиции Вадима в клубе еще не существовало. Это не Евгений Дадонов, место которого с Юбердо и Барковым можно было предсказать еще летом. И сам Шипачев логично не захотел затягивать до июля и открытия рынка с контрактом, поэтому принял оптимальное в финансовом плане предложение, не имея малейшего понятия, с кем и как ему предстоит играть (а как оказалось, не играть).

Конечно, репутационные потери «Вегаса» невелики. Шипачев не слишком известен за океаном, и его освобождение/заточение мало кого волнует в Северной Америке — особенно с учетом успехов команды. Никита Гусев, права на которого принадлежат «Рыцарям», уже продлил контракт со СКА и приедет в НХЛ не раньше 2019 года, когда он сможет выбрать себе любую команду — и вряд ли он решит поехать в Неваду. Поэтому вариант, что какой-то стоящий русский хоккеист не станет связываться с «Вегасом» из-за «дела Шипачева» возможен, но вряд ли это сильно беспокоит «Голден Найтс».

Шипачев оказался в натуральной западне. Не очень понятно, чем думал его агент, не прописав в контракте привычный для звезд КХЛ пункт о расторжении в случае отправки в АХЛ. Однако и это не худшее в данной ситуации.

Возвращение в Россию, даже если оно было бы возможным? Шипачев, который давно мечтал попробовать себя в НХЛ, вряд ли решился на непростой шаг только ради 30 минут в лиге — столь ранняя капитуляция в его планы не входит.

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Претензии к Вадиму отчасти справедливы: ему еще нужно адаптироваться к энхаэловской жесткости и скоростям, но не бросать же все, толком не попытавшись исправить ситуацию?

Нынешнему «Вегасу» Шипачев не нужен. Возможно, когда из команды Галлана неизбежно выйдет стартовый запал, везение закончится, отдельные игроки (Нил, Флери) перестанут выдавать чудо-матчи, а соперники наконец-то начнут воспринимать дерзкого новичка всерьез, «Рыцарям» и потребуется новый козырь в рукаве. Но сколько ждать этого? А обменять Вадима с его огромным контрактом и подмоченным реноме уже практически невозможно.