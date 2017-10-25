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13:59 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1000-е очко в Национальной хоккейной лиге — с учетом матчей в регулярном чемпионате и плей-офф.

Источник: Reuters

Во вторник в овертайме матча с «Эдмонтоном» Малкин отдал голевую передачу и помог своей команде победить — 2:1. Это очко стало для россиянина 1000-м в НХЛ.

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В активе Малкина 331 гол и 512 результативных передач в регулярных чемпионатах (716 матчей) и 58 голов и 99 передач в плей-офф (149 игр).

В составе «Питтсбурга» Малкин выступает с 2006 года (с перерывом в сезоне-2012/13, когда в НХЛ произошел локаут), он стал с «пингвинами» трехкратным обладателем Кубка Стэнли и завоевал множество индивидуальных наград, шесть раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ.

Малкин стал шестым хоккеистом из России, кому удалось покорить рубеж в 1000 очков, после Сергея Фёдорова, Алексея Ковалёва, Александра Овечкина, Александра Могильного и Павла Дацюка.

В составе сборной России Малкин выиграл два чемпионата мира.

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