«Нас тащат два игрока». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»?

Источник: AP 2017

«Мне по душе такой подход…»

Один гол в девяти матчах, да и тот — в пустые ворота разобранной «Аризоны». Когда летом все эксперты наперебой хвалили работу руководства «Далласа», вряд ли кто-то ожидал такой неудачи от Радулова, который попал, как тогда казалось, в команду-претендент на кубок Стэнли. Игровое сочетание Александра с техничными Джейми Бенном и Тайлером Сегином представлялось настоящей машиной по штамповке голов, очков и побед, а вратарь Бишоп и защитник Мето на бумаге делали оборону «Далласа» чрезвычайно эффективной.

Однако прошло три недели с момента старта регулярного чемпионата, и от прежнего оптимизма не осталось и следа. Отсутствие голов у Радулова в первых матчах многие справедливо объясняли адаптацией россиянина к новому игровому стилю и требованиям апологета оборонительного хоккея Хичкока. Стоит отдать должное ветерану тренерского цеха, который трёх главных креативщиков объединил в одно звено, не особо заставляя «артистов» пахать в углах и стыках, но эта идея оказалась неудачной. «Он очень требователен и к себе самому, и к партнёрам. Признаюсь честно, что мне по душе такой подход. Радулов изо всех сил хочет выигрывать, хочет действовать правильно и эффективно. Его внимание к разным мелочам и деталям также подкупает», — говорил Хичкок две недели назад, когда россиянина ожидаемо освистали в Нэшвилле.



«Звёзды» постепенно набрали неплохой ход, одержав четыре победы кряду, но вклад Радулова в этот успех был невелик. Александр, несмотря на неплохое игровое время, общую страсть и энергию, лишь изредка отмечался в протоколе голевой передачей, заметно уступая в эффективности капитану Бенну. «Нужно время для того, чтобы образовалась “химия”. Если взаимопонимание с Сегином и Бенном будет на должном уровне, очки от Радулова никуда не денутся», — успокаивал читателей обозреватель Dallas News Майк Хейка. Но фиаско в матче с далеко не самым сильным «Колорадо» заставило Хичкока пересмотреть свои прежние позиции.

В номинально четвёртое звено

Встречу с «лавинами» «Даллас» начал в привычных сочетаниях: первыми значились Бенн, Сегин и Радулов, дальше шла тройка Спеццы и Ганзала, затем шли колючие парни во главе с Антуаном Русселем, а в формально четвёртое звено были определены Шор, Янмарк и Ритчи. Однако уже в середине матча Хичкок решился на кардинальные меры: при счёте 3:2 он убрал с площадки основного голкипера Бена Бишопа, объяснив это тем, что команде нужна была встряска.



«Дело не в игре Бишопа и не в его ошибках. Нужно было послать команде “месседж”, что так играть нельзя», — кипятился после матча тренер. «Я не очень доволен его решением. Впереди было ещё больше, чем половина игры, мы уступали только в одну шайбу. Я не знаю, в чём причина такого поступка тренера. Лично я был полностью уверен, что мы отыграемся», — заявил после матча недовольный Бишоп.



Чуть позже Хичкок полностью перемешал тройки нападения, разрушив собственную концепцию терпеливого ожидания в отношении своих лидеров. Примечательно, что Бенн и Сегин остались нетронутыми, а вот Радулов был перемещён номинально в четвёртую тройку, поменявшись местами с Бреттом Ритчи. Впрочем, ни на общем количестве игрового времени, ни на ритме смен Александра это не особо сказалось: Радулов постоянно выходил на лёд в третьем периоде, и судя по цифрам, проводимым на площадке, связка россиянина с Шором и Янмарком была фактически вторым звеном, а короткие пересменки Радулова со Спеццой и тем же Ритчи иногда бывали в предыдущих матчах.

После того как финальная сирена зафиксировала неожиданную победу «Колорадо», седовласый тренер обрушился на своих подопечных с критикой. Имя Радулова впрямую упомянуто не было, но и по контексту стало ясно, кто является одним из главных адресатов речи Хичкока.

«Был ли в команде разговор после игры? Не думаю, что обязательно проводить какой-то разговор. Надо понимать, что реальное положение вещей состоит в том, что в атаке нас тащит пара человек, и мы просим одних и тех же людей делать всё. Не все вносят свой вклад. Если мы хотим быть хорошей командой, побеждать на выезде, надо, чтобы вклад вносили больше людей. Чтобы выигрывать, особенно в этом дивизионе, нам нужно, чтобы гораздо больше людей показывали на порядок большую самоотверженность и состязательность», — сказал Хичкок. Увы, вклад Радулова в этом матче ограничился полученным малым штрафом, четырьмя бросками и показателем полезности «-3», который стал личным антирекордом нападающего. Кроме этого, был ещё и неожиданный силовой приём на лайнсмене, которого Александр просто не заметил и сбил с ног, делая фланговый проход.



Очевидно, что Хичкок вряд ли быстро откажется от тактики встряски, которая, по его мнению, должна привести спящий коллектив в чувство. Слишком много вложено было руководством «Старз» в летние приобретения, чтобы долго запрягать, надеясь на быструю погоню. Это значит, что с большой долей вероятности тренер будет продолжать эксперименты с составом, и Радулову всё чаще придётся оказываться в тройках с не самыми техничными партнёрами.

За потерю Радулова — в отставку?

Пока Александр борется за место под солнцем в жарком Техасе, в его бывшем клубе — «Монреале» — назревают серьёзные перемены. Требовательные болельщики и пресса ждут отставки генерального менеджера Марка Бержевена, поскольку «канадцы» отвратительно стартовали в регулярном чемпионате (7 поражений в 9 матчах). В вину Бержевену ставится пренебрежительное отношение к прежним лидерам команды, среди которых и Радулов, и Андрей Марков, а также оказавшийся пока не слишком удачным обмен Михаила Сергачёва на Джонатана Друена.



«От имени “Монреаль Канадиенс” я бы поблагодарил Марка Бержевена за все его заслуги, за хорошо продуманные костюмы, пожелал бы ему удачи на новой работы и отправил бы в отставку. Есть множество причин, по которым уже давно пора это сделать. “Канадцы” потеряли хороших защитников (Суббан, Сергачёв), не сохранили прежних лидеров (Радулов, Марков), а появившиеся проблемы в составе решить не смогли. Хотя найти нового франкоязычного руководителя будет трудно. Может быть “Тампа” поможет “Монреалю”, отпустив на повышение помощника Айзермана Жюльена Бризбуа? Или стоит взять на рассмотрение кандидатуру Патрика Руа. Независимо от человека, перемены назрели», — отметил обозреватель ESPN Грег Вышински.

Как показывает расширенная статистика, нынешние проблемы «Далласа» не связаны напрямую с неудачами Радулова и его игрой. Александр по-прежнему горит желанием и хоккейной страстью, которая иногда оборачивается против него. Другое дело, что обладающий своеобразным характером Хичкок, спасая своё рабочее место, может решиться на любые шаги. Хватит ли у него пороху на Александра — вопрос неоднозначный. Но пример с Шипачёвым лишний раз доказывает, что даже звёздным игрокам в НХЛ нужно постоянно доказывать свою состоятельность.