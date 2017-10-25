«Вегас» одержал седьмую победу в восьми матчах в НХЛ
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. «Вегас» со счетом 4:2 на домашнем льду одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. «Вегас» со счетом 4:2 на домашнем льду одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон (4-я минута), Томаш Носек (6),
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 14 минут 12 секунд, но не смог отметиться результативными действиями. Вадим Шипачев, который весной подписал контракт с «Вегасом», был вновь отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвз».
«Вегас», созданный в 2017 году, стал первым клубом за столетнюю историю лиги, который в первых своих восьми матчах в НХЛ одержал семь побед. Предыдущее лучшее достижение принадлежало «Нью-Йорк Рейнджерс», который в сезоне-1926/27 выиграл шесть из восьми встреч. «Вегас» занимает второе место в Западной конференции, в активе команды 14 очков. «Чикаго», у которого 12 очков, расположился на четвертой строчке.
В следующем матче 28 октября «Вегас» на своем льду примет «Колорадо». «Чикаго» в тот же день дома сыграет с «Нэшвиллом».
В других матчах дня лидер Западной конференции «Лос- Анджелес» по буллитам обыграл «Оттаву» (3:2 Б) в гостевом матче, а «Ванкувер» в гостях одержал победу над «Миннесотой» (1:0). «Калгари» в гостях в серии послематчевых буллитов выиграл у «Нэшвилла» (3:2 Б).