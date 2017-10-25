«Вегас» одержал седьмую победу в восьми матчах в НХЛ

Источник: AP 2017

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон (4-я минута), Томаш Носек (6), Пьер-Эдуар Белльмар (29), Джонатан Маршессо (51). У проигравших отличились Джон Хейден (4) и Патрик Кэйн (59).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 25.10.2017, 5:00 Вегас Голден Найтс 4 Чикаго Блэкхокс 2

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 14 минут 12 секунд, но не смог отметиться результативными действиями. Вадим Шипачев, который весной подписал контракт с «Вегасом», был вновь отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвз».

«Вегас», созданный в 2017 году, стал первым клубом за столетнюю историю лиги, который в первых своих восьми матчах в НХЛ одержал семь побед. Предыдущее лучшее достижение принадлежало «Нью-Йорк Рейнджерс», который в сезоне-1926/27 выиграл шесть из восьми встреч. «Вегас» занимает второе место в Западной конференции, в активе команды 14 очков. «Чикаго», у которого 12 очков, расположился на четвертой строчке.

В следующем матче 28 октября «Вегас» на своем льду примет «Колорадо». «Чикаго» в тот же день дома сыграет с «Нэшвиллом».