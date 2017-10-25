Форвард «Тампы Бэй» Кучеров обошел Овечкина в списке снайперов НХЛ текущего сезона

Источник: AP 2017

Кучеров во вторник отметился заброшенной шайбой в гостевом матче с «Каролиной». Этот гол стал для 24-летнего форварда 11-м в сезоне.

На старте регулярного чемпионата россиянин в семи играх подряд не покидал лед без заброшенной шайбы. Эта серия прервалась в матче с «Коламбусом» 19 октября.

Кучеров также находится на втором месте в списке лучших игроков сезона по показателю «гол+пас». В активе россиянина 17 баллов (11 шайб и 6 передач). Он уступает только одноклубнику Стивену Стэмкосу — 20 очков (3 шайбы и 17 передач).