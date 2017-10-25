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08:24 (мск), источник: ТАСС

Дебютная голевая передача Антипина в НХЛ помогла «Баффало» обыграть «Детройт»

ТАСС, 25 октября. «Баффало» победил «Детройт» со счетом 1:0 в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Виктор Антипин впервые в карьере отметился результативной передачей в матче лиги.

Источник: AFP 2017

Единственную шайбу на 30-й минуте матча забросил Бенуа Пулио с передач Антипина и Тэйлора Федуна. Лучшим игроком встречи было признан голкипер «Баффало» Робин Ленер, отразивший все 32 броска по воротам. Второй звездой стал Пулио, третьей — Эвандер Кейн.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 25.10.2017, 2:30
Баффало Сэйбрз
1Детройт Ред Уингз0

24-летний Антипин сыграл в матче 13 минут 54 секунды, отметившись результативной передачей, тремя бросками и удалением за задержку соперника руками. Антипин впервые в карьере набрал результативные баллы, всего он провел в текущем сезоне 6 игр, в которых нанес пять бросков, отдал голевую передачу при показателе полезности «-3».

Антипин, родившийся в Усть-Каменогорске и являющийся сыном известного в прошлом защитника сборной Казахстана и магнитогорского «Металлурга» Владимира Антипина, проводит дебютный сезон в НХЛ. В Континентальной хоккейной лиге Виктор Антипин также выступал за «Металлург», став двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года и дважды завоевал бронзовые награды на первенствах мира (2016, 2017).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 25.10.2017, 4:00
Колорадо Эвеланш
5Даллас Старз3

В параллельном матче «Колорадо» на своей площадке обыграл «Даллас» со счетом 5:3.

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по воротам. Российские легионеры «Колорадо» Наиль Якупов (13 минут 15 секунд на льду, один бросок, три силовых приема) и Никита Задоров (16 минут, два броска, два силовых приема) не набрали очки за результативность.

Также не отметился набранными баллами и российский форвард «Далласа» Александр Радулов, сыгравший в матче 19 минут 11 секунд, на его счету четыре броска, два силовых приема и показатель полезности «-3».

Баффало Сэйбрз
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