«Питтсбург» в овертайме победил «Эдмонтон» в матче НХЛ благодаря голевой передаче Малкина

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Йан Коул (44-я минута) и Фил Кессел (61) с передачи Евгения Малкина. У «Эдмонтона» гол забил Коннор Макдэвид. Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 29 из 30 бросков. Второй звездой стал Кессел, третьей — вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо (42 отбитых броска из 44).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 4, 25.10.2017, 2:00 Питтсбург Пингвинз ОТ 2 Эдмонтон Ойлерз 1

Малкин сыграл в матче 18 минут 30 секунд, успев отдать голевую передачу, при этом он не смог отметиться ни бросками, ни силовыми приемами. Всего на счету Малкина теперь 11 очков (3 шайбы + 8 передач) в 10 играх сезона-2017/18.

«Питтсбург» поднялся на третье место в Восточной конференции, набрав 13 очков в 10 матчах. «Эдмонтон» занимает предпоследнюю строчку на Западе, имея в активе лишь 5 очков после восьми игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Питтсбург» на своей площадке сыграет против «Виннипега», а «Эдмонтон» также дома встретится с «Далласом».