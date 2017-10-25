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08:21 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» в овертайме победил «Эдмонтон» в матче НХЛ благодаря голевой передаче Малкина

ТАСС, 25 октября. «Питтсбург» победил «Эдмонтон» со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин отдал голевую передачу в моменте с победной шайбой команды.

Источник: AP 2017

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Йан Коул (44-я минута) и Фил Кессел (61) с передачи Евгения Малкина. У «Эдмонтона» гол забил Коннор Макдэвид. Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 29 из 30 бросков. Второй звездой стал Кессел, третьей — вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо (42 отбитых броска из 44).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 25.10.2017, 2:00
Питтсбург Пингвинз
ОТ
2Эдмонтон Ойлерз1

Малкин сыграл в матче 18 минут 30 секунд, успев отдать голевую передачу, при этом он не смог отметиться ни бросками, ни силовыми приемами. Всего на счету Малкина теперь 11 очков (3 шайбы + 8 передач) в 10 играх сезона-2017/18.

«Питтсбург» поднялся на третье место в Восточной конференции, набрав 13 очков в 10 матчах. «Эдмонтон» занимает предпоследнюю строчку на Западе, имея в активе лишь 5 очков после восьми игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Питтсбург» на своей площадке сыграет против «Виннипега», а «Эдмонтон» также дома встретится с «Далласом».

В параллельном матче «Монреаль» победил дома «Флориду» со счетом 5:1 и прервал серию проигрышей, которая составила 7 игр. Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов не смог отличиться результативными действиями за 16 минут и 20 секунд на льду, в его активе два броска, один силовой прием, один заблокированный бросок соперников и показатель полезности «-1».

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