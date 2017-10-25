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08:07 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Сергачева, Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину» в матче НХЛ

ТАСС, 25 октября. Клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Каролину» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 19-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил шайбу в третьем матче подряд и во второй раз принес победу своему клубу.

Источник: AP 2017

В составе «Тампа-Бэй» шайбы забросили Тайлер Джонсон (20-я минута), Сергачев (30), Владислав Наместников (58), Райан Кэллахан (59) и Никита Кучеров (60). У «Каролины» единственный гол забил Джейкоб Славин (44). Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 31 из 32 бросков по воротам. Второй звездой стал защитник «Каролины» Славин, третьей — Джонсон.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 4, 25.10.2017, 2:00
Каролина Харрикейнз
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Сергачев провел на льду 14 минут 22 секунды, нанес пять бросков, один из которых стал голевым, а также совершил два силовых приема. 19-летний российский защитник отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд и во второй раз принес победу своей команде. Всего на его счету теперь 9 очков (4 шайбы + 5 передач) в 10 матчах сезона-2017/18. Сергачев провел 10-й матч в составе клуба, таким образом, начал действие контракт новичка с клубом, по которому Сергачев останется в основном составе «Тампы» на текущий сезон.

Кучеров сыграл в матче 19 минут 46 секунд и нанес три броска, один из которых стал голевым за четыре секунды до финальной сирены. Другой российский форвард «Тампы» Владислав Наместников также отметился заброшенной шайбой за 16 минут 12 секунд на площадке (три броска, один силовой прием). Кучеров забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает лидировать в списке снайперов лиги.

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«Тампа» одержала третью победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков из 20 возможных. «Каролина» идет на 12-й строчке, имея в активе 7 очков после семи игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Детройта», «Каролина» на выезде встретится с «Торонто».

В стартовом матче игрового дня в НХЛ клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке переиграл «Аризону» (5:3) благодаря хет-трику капитана Джона Тавареса.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин не смог отметиться результативными действиями за 13 с половиной минут на площадке, в его активе один силовой прием.

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 Шайбы Сергачева, Наместникова и Кучерова помогли "Тампе" победить "Каролину" в матче НХЛ
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