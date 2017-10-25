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01:07 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» снова отправил российского нападающего Шипачева в АХЛ

ТАСС, 25 октября. Официальный сайт Американской хоккейной лиги (АХЛ) сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» вновь отправил российского нападающего Вадима Шипачева в клуб «Чикаго Вулвз».

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Впервые в низшую лигу 30-летний россиянин был отправлен 4 октября, за «Чикаго» Шипачев не провел ни одного матча, находясь и тренируясь в Лас-Вегасе. В составе «Вегаса» форвард провел три матча в НХЛ в текущем сезоне, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут (от 12 до 15 смен за матч).

Шипачев весной подписал двухлетний контракт на сумму $9 млн с новообразованным клубом «Вегас», став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). В составе сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

«Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 12 очков из 14 возможных. В ночь на среду «Вегас» на своей площадке сыграет против «Чикаго».

Вегас Голден Найтс
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